مَن هو مدرّب اللّياقة البدنية الجديد لـ “مُحاربي الصّحراء”؟

أجرى لاعبو المنتخب الوطني الجزائري مساء الإثنين أوّل حصّة تدريبية، استعدادا لِمُواجهتَي النيجر.

واحتضن ميدان التدريب بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، مران رجال التقني جمال بلماضي.

وشارك في التدريبات كلّ اللاعبين الذين استدعاهم بلماضي، بِاستثناء متوسّط الميدان الهجومي يوسف بلايلي الذي خضع لِمران خاصّ وعلى انفراد، بِداعي الإصابة.

وعرفت الحصّة التدريبية قدوم وافد جديد إلى بيت “الخضر”، والأمر لا يتعلّق بِاللاعبين المُغتربين الخمسة: ريان آيت نوري وجوين حجام وكيفين غيطون وبدر الدين بوعناني وفارس شعيبي، أو المحلّي زين الدين بلعيد، أو المُستنجَد به في آخر لحظة بغداد بونجاح. وإنّما بِمدرب اللّياقة البدنية حميد باتيست (يتوسط لاعبي المنتخب الوطني في الصورة المُدرجة أدناه).

وسبق للتقني حميد باتيست (37 سنة) العمل في منصب مدرب لياقة بدنية على مستوى أندية سانت إيتيان وكون وتولوز بِفرنسا، وأيضا منتخب هذا البلد للجيدو، كما درب ملاكمي فنون القتال المختلطة (نوع من الرياضات القتالية).

ويحوز حميد باتيست شهادات علمية تسمح له بِتدريب اللاعبين بدنيا، وأيضا عقليا. وبِعبارة أخرى، مرافقة اللاعبين المُصابين خلال مرحلة العلاج، ومساعدتهم على التخفيف من ثقل فترة الفراغ، وتحضيرهم نفسيا للعودة إلى الميادين والمنافسات.

واشتهر حميد باتيست في تدريباته بِنادي تولوز الفرنسي بِمتابعة لاعبي الفريق الكروي بِدقّة، خاصّة من ناحية ماذا يأكلون، وتوقيت ومدّة النوم، وماذا يفعلون في أوقات الفراغ، وأمور أخرى. حيث يُؤمن بِأن حيازة مثل هذا النوع من المعلومات خارج أسوار المنشآت الرياضية، أمر ضروري في تسطير الحصص المرانية، وتفادي الإصابات، وتهيئة اللاعب للمقابلات الرّسمية.