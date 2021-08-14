مَن هي المنتخبات التي سيُواجهها “محاربو الصحراء” في الكاميرون؟

كشفت “الكاف”، السبت، عن طريقة سحب قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا، المُبرمجة بِالكاميرون ما بين الـ 9 من جانفي والـ 6 من فيفري 2022.

وتُسحب القرعة بِالعاصمة الكاميرونية ياوندي، مساء هذا الثلاثاء.

وأدرجت “الكاف” المنتخب الوطني الجزائري على رأس إحدى المجموعات الستّ، بِاعتباره بطل النسخة السابقة بِمصر في صيف 2019. ومنحت الكاميرون – استثناءً – رئاسة الفوج الأوّل.

وفسّرت هيئة الرئيس باتريس موتسيبي توزيع المنتخبات المُشاركة على 4 مستويات مناصفة، باستنادها إلى تصنيف “الفيفا” الصادر الخميس الماضي.

ويلجأ المُنظّمون بعدها إلى سحب الكريّات التي تُشير إلى أسماء المنتخبات، ووضعها في الأفواج بداية من الأوّل إلى السادس. ويُرافق العملية تحديد وضعية أيّ منتخب في الفوج (مركزه الثاني أو الثالث أو الرابع)، ذلك أن الفريق الذي يرأس المجموعة مثل “محاربي الصحراء”، يُواجه في الجولة الأولى المنتخب الذي تموقع ثانيا في الفوج، وبعدها يتبارى مع الثالث، ثم الرابع.

وتشكّلت المستويات الأربعة كالتالي:

المستوى الأوّل: الجزائر، الكاميرون، السنيغال، تونس، المغرب، نيجيريا.

المستوى الثاني: مصر، غانا، كوت ديفوار، مالي، بوركينا فاسو، غينيا كوناكري.

المستوى الثالث: جزر الرأس الأخضر، الغابون، موريتانيا، سيراليون، زيمبابوي، غينيا بيساو.

المستوى الرّابع: مالاوي، السودان، غينيا الإستوائية، جزر القمر، إثيوبيا، غامبيا.

بِعبارة أخرى وللتوضيح، لن يُواجه المنتخب الوطني الجزائري بطل إفريقيا في دور المجموعات، منتخبا ينتمي إلى المستوى الأول. وبِالمقابل، سيضمّ فوج “الخضر” منتخبا ينتمي إلى المستوى الثاني، وآخر مُصنّفا في المستوى الثالث، وأيضا الرّابع.

في سياق آخر، ستشهد بطولة “كان” 2022 لِأوّل مرّة حضور “الغينيات” الثلاث، ونعني بها: كوناكري وبيساو (غرب القارّة السّمراء) والإستوائية (وسط إفريقيا من الجهة الغربية). فيما يُشارك منتخب جزر القمر لِأوّل مرّة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، وهو بلد يقع في الجنوب الشرقي للقارة السّمراء، والمحيط الهندي تحديدا.