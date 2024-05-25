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رياضة

مَن يتحمّل مسؤولية احتراف اللاعب “عيساوي” في روسيا؟

علي بهلولي
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مَن يتحمّل مسؤولية احتراف اللاعب “عيساوي” في روسيا؟
ح.م

انتهى عصر السبت موسم اللاعب الدولي الجزائري الشاب سيد عيساوي، دون أن يلعب أيّ لقاء رسمي على مستوى الأندية مع فريق سيسكا موسكو الروسي.

وكان صانع الألعاب عيساوي (19 سنة) قد انضمّ إلى نادي سيسكا الروسي في فيفري الماضي، بِعقد يدوم صيف 2026. قادما من اتحاد العاصمة.

ولعب فريق سيسكا موسكو بعد ظهيرة السبت آخر لقاء رسمي له في الموسم الحالي، وتابعه عيساوي من دكة البدلاء.

وفاز سيسكا موسكو بِثُنائية نظيفة على الزائر نادي أورال، لِحساب الجولة الـ 30 والأخيرة من عمر البطولة الروسية. مُنهيا المنافسة في الرّتبة السادسة بِرصيد 48 نقطة. بينما تجمّد مشواره في كأس روسيا عند محطّة نصف النهائي.

ومنذ انضمامه إلى نادي سيسكا موسكو، اكتفى عيساوي بِمُتابعة 17 مباراة من دكّة البدلاء، لها صلة بِالبطولة الروسية وكأس هذا البلد. وهو ما يطرح التساؤلات عن جدوى “المناجير” الذي رتّب له إجراءات الانضمام إلى هذا الفريق، إذا علمنا – وهو أمر سلبي آخر – أن ابن ولاية البليدة يتقاضى أجرة هزيلة وبِالعملة الرّوسية (الروبل) وليس الأورو! دون إغفال دور إدارة اتحاد العاصمة أثناء التفاوض لِتسريح اللاعب الفتيّ.

وفضلا عن رديف اتحاد العاصمة، ارتدى سيد أحمد عيساوي زيّ المنتخب الوطني الجزائري أواسط، كما تُبرزه الصّورتان المُدرجتان.

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