مَن يحمل شارة قائد “محاربي الصحراء” في مباراة موريتانيا؟

طرأ جديد بِخصوص ثلاثة لاعبين دوليين جزائريين، بعد أن انطلق تربّص “محاربي الصحراء” بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

ويستعدّ المنتخب الوطني الجزائري لِمواجهة ودّيا كلّا من موريتانيا ومالي وتونس، هذا الخميس والـ 6 والـ 11 من جوان الحالي، على التوالي.

وسيغيب مهدي تاهرت عن هذه المواجهات الثلاث بِداعي الإصابة، عِلما أن الناخب الوطني جمال بلماضي أدرج في تاريخ سابق اسم هذا المدافع ضمن قائمة تضمّ 30 لاعبا.

وكان تاهرت قد غاب عن مباراة فريقه أبها والمضيف نادي القادسية مساء الأحد الماضي، في إطار الجولة الـ 30 والأخيرة من عمر البطولة السعودية، للسبب ذاته.

فضلا عن ذلك، سيغيب حارس المرمى وهاب رايس مبولحي والجناح رياض محرز، لكن عن مواجهة موريتانيا. وذلك لِتأخّر التحاقهما بِتربّص “الخضر”.

ويُنتظر أن يصل حامي عرين فريق الاتفاق السعودي وزميله المُحترف في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، هذا الخميس الذي يتزامن مع موعد مباراة الجزائر وموريتانيا.

بقي أمر آخر وهو أن شارة قائد المنتخب الوطني الجزائري يحملها مبولحي تارة، ومحرز تارة أخرى، فمن سيتشرّف بِحملها في مواجهة موريتانيا؟

وسبق للمدافع عيسى ماندي أيضا حمل شارة قائد “محاربي الصحراء”، فهل سيكون الأمر كذلك في المباراة المُشار إليها؟