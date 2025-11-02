-- -- -- / -- -- --
مَن يصعد إلى القسم الأوّل في حال امتلاك رصيد واحد من النقاط؟

علي بهلولي
ح.م
لقطة من مباراة نصر حسين داي والضيف فريق جمعية وهران، في بطولة القسم الثاني فوج "وسط- غرب" للموسم الحالي.

كشفت رابطة كرة القدم لِقسم الهواة، الأحد، عن اللوائح التي تتعلّق بِالصعود إلى حظيرة النخبة.

ومعلوم أن بطولة الدرجة الثانية تُجرى في الموسم الحالي بِصيغة: مجموعتَين تضمّ كل واحدة منهما 16 ناديا، وبعد تنظيم 30 جولة، يصعد رائد ترتيب كل فوج إلى القسم الأول. ثم يخوض ثاني وثالث الترتيب في كل مجموعة بطولة مصغّرة مع بعضهم البعض، وبعد ذلك يفتكّ الفائز التأشيرة الثالثة التي تسمح له بِاللعب في حظيرة النخبة.

ولكن ماذا لو تعادل فريقان (أو أكثر) معنيان بِالصعود من حيث رصيد النقاط، عند نهاية المطاف؟

احتساب نتائج المقابلات وجها لِوجه (ذهاب وإياب). وينطبق الأمر على البطولة المصغّرة.

إذا استمرّ الغموض، يلجأ المنظّمون إلى مقياس فارق الأهداف العام عند اختتام فعّاليات مرحلة الذهاب (الجولة الـ 15).

إذا بقيت الأمور على حالها، يفوز بِالتأشيرة الفريق صاحب أحسن هجوم في مرحلة الذهاب.

استمرار “السوسبانس” يُفضي إلى معيار أحسن هجوم في المواجهات خارج القواعد، عند نهاية مرحلة الذهاب.

إذا لم يتغيّر أيّ شيء، تُبرمج الرابطة مباراة فاصلة للناديَين، بِملعب محايد، وبِوقت إضافي وركلات ترجيح.

