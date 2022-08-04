مَن يُنظّم “كان” 2025؟ وزير الرياضة الغيني يردّ

ردّت السلطات الرياضية لِغينيا كوناكري، الخميس، على مزاعم تجريد بلدها من تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 لِكرة القدم.

وأُشيع مُؤخّرا أن “الكاف” تُخطّط لِتجريد غينيا كوناكري من حقّ تنظيم “كان” 2025، بِسبب بُطْءِ أشغال تشييد وترميم ملاعب ومنشآت البطولة الإفريقية، فضلا عن الاضطرابات الأمنية بِهذا البلد الذي يقع في غرب القارّة السّمراء.

وأشعل رئيس اتحاد الكرة النيجيري أماجو بينيك الشائعات، لمّا قال إن هيئته تستعدّ للتقدّم بِطلب إلى “الكاف”، من أجل تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، بِصفة أُحادية، أو مُشتركة مع البنين (بلد مُجار لِنيجيريا).

وقال وزير الرياضية الغيني لانسانا بيا ديالو إن تنظيم “كان” 2025 حقّ مشروع لِبلده. وذلك في تصريحات نقلتها على لسانه الصحافة المحلّية، الخميس.

وأضاف أن الحكومة الغينية التزمت بِاحتضان هذه التظاهرة الكروية الإفريقية، وستفي بِوعدها.

وأكّد المسؤول الحكومي الغيني أن الموارد المالية مُتوفّرة، لِتشييد وترميم ملاعب ومنشآت “الكان”، نافيا أن تكون الأشغال قد تجاوزت الآجال التي حُدّدت لها سلفا.

واختتم وزير الرياضة الغيني لانسانا بيا ديالو تصريحاته، يدعو فيها البلدان المُتحمّسة لِتنظيم “كان” 2025، إلى صرف نظرها عن هذه النسخة، والترشّح للطبعات الموالية.

وكانت نهائيات كأس أمم إفريقيا أشبال عام 1999، أوّل وآخر منافسة كروية كبيرة في القارّة السّمراء تحتضنها غينيا كوناكري.