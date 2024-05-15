مُؤشّرات قويّة بِخصوص مصير غويري وبن رحمة

اتّضحت الرّؤية إلى حدّ كبير، بِخصوص مصير اللاعبَين الدوليَين الجزائريَين أمين غويري وسعيد بن رحمة.

ويرتبط المهاجم غويري (27 سنة) مع نادي ران الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027. ويلعب لاعب الخطّ الأمامي بن رحمة (28 سنة) في نادي ليون بِصيغة الإعارة، ما بين فيفري الماضي والـ 30 من جوان القادم، حيث ما زال مرتبطا مع فريق وست هام الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وفي تقرير لها نشرته، الأربعاء، ذكرت صحيفة “واست فرانس” أن غويري باقٍ في نادي ران خلال الموسم المقبل، على الأقلّ.

وخاض أمين غويري هذا الموسم 40 مباراة مع فريقه ران، بِرسم بطولة فرنسا وكأس هذا البلد والدوري الأوروبي. وسجّل 11 هدفا كما وزّع 3 تمريرات حاسمة.

ولدى نادي ليون الفرنسي، اختارت الإدارة بن رحمة رفقة عدد قليل من زملائه للترويج لِقميص فريقها الكروي نسخة 2024-2025 (الصورة المُدرجة أدناه). في إشارة قويّة إلى أنّها استحسنت عروضه الفنية، وتعتزم شراء العقد. عِلما أنه يوجد بندٌ ينصّ على إمكانية تحويل اللاعب من وست هام إلى ليون بِصفة نهائية.

ومنذ فيفري الماضي، خاض سعيد بن رحمة 13 مباراة بِزيّ نادي ليون، في بطولة فرنسا وكأس هذا البلد. وسجّل 3 أهداف كما وزّع مثلها من التمريرات الحاسمة.

وينتظر سعيد بن رحمة وفريقه ليون في الـ 25 ماي الحالي، نهائي كأس فرنسا ضدّ نادي باريس سان جيرمان.