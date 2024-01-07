-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مُباراة أخيرة لِمُنافس “الخضر”

الشروق الرياضي
  • 97
  • 0
مُباراة أخيرة لِمُنافس “الخضر”

قال اتحاد أنغولا لِكرة القدم، الأحد، إن منتخب بلاده سيخوض مباراة ودّية ثانية وأخيرة.

ويُواجه المنتخب الأنغولي المنافس البحريني في لقاء تحضيري، الأربعاء المقبل.

وتُقام هذه المواجهة بِالإمارات، حيث يُجري الأنغوليون معسكرا إعداديا هناك.

ويستعدّ الأنغوليون لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، نظير البطولة الأسيوية لِمنتخب البحرين. وهما منافستان قارّيتان تنطلقان في الأيّام القليلة المقبلة بِكوت ديفوار وقطر.

وقبل ذلك مساء الجمعة، كانت أنغولا قد تعادلت سلبا مع منتخب الكونغو الديموقراطية. في مباراة تحضيرية أولى لُعبت بِالإمارات.

وأضاف اتحاد الكرة الأنغولي، قائلا إن وفد منتخبه الوطني سيشدّ الرّحال جوّا نحو مدينة بواكي الإيفوارية، الخميس المقبل.

وتتبارى أنغولا مع المنتخب الوطني الجزائري سهرة الـ 15 من جانفي الحالي، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لـ “كان” 2024. في فوج يضمّ أيضا فريقَي موريتانيا وبوركينا فاسو.

مقالات ذات صلة
بلماضي يُقدّم هذا الطّلب

بلماضي يُقدّم هذا الطّلب

منتخب بوروندي في لومي لمواجهة “الخضر” الثلاثاء

منتخب بوروندي في لومي لمواجهة “الخضر” الثلاثاء

تغييرات تمسّ الجهاز الإداري لِاتحاد العاصمة

تغييرات تمسّ الجهاز الإداري لِاتحاد العاصمة

التلقيح ضروري لِمُشجّعي “الخضر”

التلقيح ضروري لِمُشجّعي “الخضر”

نادٍ آخر يدخل سباق الاستفادة من خدمات بن رحمة

نادٍ آخر يدخل سباق الاستفادة من خدمات بن رحمة

بن ناصر يؤكد جاهزيته لـ”الكان”

بن ناصر يؤكد جاهزيته لـ”الكان”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد