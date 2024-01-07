مُباراة أخيرة لِمُنافس “الخضر”

قال اتحاد أنغولا لِكرة القدم، الأحد، إن منتخب بلاده سيخوض مباراة ودّية ثانية وأخيرة.

ويُواجه المنتخب الأنغولي المنافس البحريني في لقاء تحضيري، الأربعاء المقبل.

وتُقام هذه المواجهة بِالإمارات، حيث يُجري الأنغوليون معسكرا إعداديا هناك.

ويستعدّ الأنغوليون لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، نظير البطولة الأسيوية لِمنتخب البحرين. وهما منافستان قارّيتان تنطلقان في الأيّام القليلة المقبلة بِكوت ديفوار وقطر.

وقبل ذلك مساء الجمعة، كانت أنغولا قد تعادلت سلبا مع منتخب الكونغو الديموقراطية. في مباراة تحضيرية أولى لُعبت بِالإمارات.

وأضاف اتحاد الكرة الأنغولي، قائلا إن وفد منتخبه الوطني سيشدّ الرّحال جوّا نحو مدينة بواكي الإيفوارية، الخميس المقبل.

وتتبارى أنغولا مع المنتخب الوطني الجزائري سهرة الـ 15 من جانفي الحالي، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لـ “كان” 2024. في فوج يضمّ أيضا فريقَي موريتانيا وبوركينا فاسو.