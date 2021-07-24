مُجرمون مُدمنو خمر حضروا نهائي بطولة أوروبا

قال اتحاد إنجلترا لِكرة القدم، إن مُجرمين حاولوا اقتحام ملعب “ويمبلي” بِقوّة لِحضور نهائي بطولة أمم أوروبا.

واحتضن ملعب “ويمبلي” بِالعاصمة البريطانية لندن مساء الـ 11 من جويلية الحالي، نهائي “أورو” 2020 بين منتخبَي إنجلترا وإيطاليا. بِحضور أكثر من 67 ألف مُتفرج.

وقال المدير التنفيذي لِاتحاد الكرة الإنجليزي مارك بولينغهام، في تصريحات نشرتها صحيفة “تلغراف” البريطانية، السبت: “واجهنا الآلاف من المشاغبين خارج الملعب. كان الكثير منهم في حالة سكر، ومُدمن خمر. حاول عدد كبير من هؤلاء الأشخاص شقّ طريقهم بِالقوّة إلى ويمبلي. كان سلوكهم غير مقبول وخطير، وإجراميا إلى حدّ كبير، ولا يحترم القانون والأشخاص الآخرين تماما”.

وأضاف: “لقد أحرج هذا السلوك المُخزي البلد بِأكمله، في وقت قام فيه منتخبنا الرّائع بِالكثير لِرفع معنويات الأمّة، خلال واحدة من أصعب الفترات في تاريخنا. وبدلا من الاحتفال بإنجازات فريقنا، شاهدنا الشرطة والأمن وأعوان الملعب وهم يكافحون السلوك الوحشي لآلاف المجرمين في حصار استمر ست ساعات”.

وأظهرت أشرطة فيديو متداولة عبر الشبكة العنكبوتية بعد إجراء النهائي، شغب لافت أمام بوّابة ملعب “ويمبلي”، كان خلفه جمهور هائج ورجال أمن استماتوا في تحييد الخطر.