مُجسّم الكأس الأفرآسيوية يعود لِيُزيّن رفوف خزانة “الفاف”

عاد مُجسّم الكأس الأفروآسيوية للأمم، لِيُزيّن رفوف خزانة الاتحاد الجزائري لِكرة القدم.

وكانت هذه الكأس قد نُقلت من الجزائر إلى معهد العالم العربي بِالعاصمة الفرنسية باريس عام 2019، ثم إلى معهد “الفيفا” في السنة الموالية. كما جاء في بيان لِهيئة الرئيس جهيد زفيزف نشرته، الجمعة.

ومعلوم أن المنتخب الوطني الجزائري أحرز الكأس الأفروآسيوية للأمم، بعد فوزه على إيران. حيث خسر رجال المدرب عبد الحميد كرمالي (رحمه الله) خارج القواعد ذهابا بـ (1-2)، وانتصروا بِأرض الوطن إيابا بـ (1-0).

ولُعبت هاتان المقابلتان في سبتمبر وأكتوبر من عام 1991.

وكانت هذه المنافسة المُصغّرة تجمع بين المنتخبَين المُتوّجَين بِكأسَي إفريقيا وآسيا، ولُعبت منها آخر نسخة عام 2007.