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رياضة

“مُحاربو الصّحراء” وقرعة المونديال وانطلاق التصفيات

علي بهلولي
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“مُحاربو الصّحراء” وقرعة المونديال وانطلاق التصفيات

أعلن الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، الجمعة، وبِصفة رسمية عن تاريخ القرعة وصيغة تصفيات كأس العالم نسخة 2026 بِأمريكا وكندا والمكسيك.

جاء ذلك على هامش اجتماع اللّجنة التنفيذية لـ “الكاف”، تحت إشراف الرئيس باتريس موتسيبي بِالجزائر، الخميس.

وتقرّر تقسيم المنتخبات الـ 54 للقارّة السّمراء على 9 أفواج، تضمّ كلّ مجموعة منها 6 فرق وطنية مُناصفة. وبعد 10 جولات، يتأهّل رائد كلّ فوج للمونديال (9 منتخبات).

وبعد ذلك، تلعب المنتخبات الأربعة التي حازت أفضل رتبة ثانية بطولة مُصغّرة فيما بينها، ويتأهّل رائد الترتيب لِمقابلات السدّ، يخوض غمارها لاحقا مع مُنافسين من مناطق أخرى مُعتمدة لدى “الفيفا” (آسيا، أمريكا الجنوبية..إلخ). وبِعبارة أخرى، يُمكن للرّقم أن يرتفع، وتُشارك إفريقيا في كأس العالم المُقبلة بِعشرة منتخبات.

وتُسحب قرعة تصفيات المونديال في الـ 12 من جويلية المقبل، بِمدينة كوتونو البنينية، على هامش انعقاد الجمعية العامّة العادية الـ 45 لـ “الكاف”. بينما تُجرى التصفيات وفقا للأجندة التالية:

الجولة الـ 1 والـ 2: ما بين الـ 13 والـ 21 نوفمبر 2023.

الجولة الـ 3 والـ 4: ما بين الـ 3 والـ 11 من جوان 2024.

الجولة الـ 5 والـ 6: ما بين الـ 17 والـ 25 من مارس 2025.

الجولة الـ 7 والـ 8: ما الفاتح والـ 9 من سبتمبر 2025.

الجولة الـ 9 والـ 10: ما بين الـ 6 والـ 14 من أكتوبر 2025.

مقابلات السدّ الأولى: ما بين الـ 10 والـ 18 من نوفمبر 2025.

مقابلات السدّ الأولى: مارس 2026.

وتعني هذه الرّزنامة أنرجال الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي يستهلّون رحلة المونديال في الخريف المقبل، وبِالضّبط في الشهر قبل الأخير  من العام الحالي.

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