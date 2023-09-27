“مُحاربو الصّحراء” يبدأون رحلة المونديال من ملعب براقي

قال اتحاد الكرة الجزائري، الأربعاء، إن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي سيحتضن مباراة المنتخب الوطني وضيفه الصّومالي.

ويُجرى هذا اللّقاء في نوفمبر المقبل، لِحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026. عِلما أن “الفيفا” ضبطت تاريخا يتراوح ما بين الـ 13 والـ 21 من الشهر المذكور، لِإقامة هذه الجولة وأيضا الجولة الثانية (أمام المُضيّف الموزمبيقي).

وتحادث سعدي مع مسؤولي ملعب براقي، وحثّهم على مضاعفة المجهودات، حتّى تكون هذه المنشأة ذات الصّيت العالمي جاهزة لِاحتضان مواجهة “الخضر” والصّومال.