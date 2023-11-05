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رياضة

مُحاربو الصّحراء يرفضون مركز إقامة في كوت ديفوار أشبه بـ المُحتشدات”

علي بهلولي
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مُحاربو الصّحراء يرفضون مركز إقامة في كوت ديفوار أشبه بـ المُحتشدات”

تفتقر كوت ديفوار للمنشآت السّياحية، ومع ذلك منحتها “الكاف” رخصة تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024!

ورفض اتحاد الجزائر لِكرة القدم مقرّ إقامة وفد “مُحاربي الصّحراء” بِكوت ديفوار، بعد أن تبيّن أنه غير مناسب لِأجواء التظاهرات الرّياضية الكبيرة.

وتُشبه مقرّات الإقامة التي جهّزتها سلطات كوت ديفوار بـ “المُحتشدات” (الصورتان الأولى والثانية المُدرجتان أدناه)، وهو ما جعل عديد مسؤولي المنتخبات يرفضونها، على غرار الجزائر والمغرب وغينيا كوناكري.

ووفّرت سلطات كوت ديفوار إقامة بِسبعة غرف لِكلّ منتخب مُشارك في “كان” 2024، مع وضع فرق كلّ مجموعة في حيّز مكاني واحد.

ورفضت هيئة الرّئيس وليد سعدي هذه الإقامة، لِأنها تفتقر لِأبسط وسائل الرّاحة، ولا تُسهّل على لاعبي جمال بلماضي مهمّة التحضير بِجدّية، بعيدا عن الاختلاط والضّجيج.

وبِالمُقابل، اختارت “الفاف” لِزملاء القائد والجناح رياض محرز فندقا، يقع على مقربة من ملعب المواجهات الثلاث لِدور المجموعات، بِمدينة بواكي الإيفوارية، حيث تبلغ المسافة نحو 1.6 كلم.

ويتوفّر الفندق على غرف لائقة بِأقفال إلكترونية، ومُجهّزة بِتلفزيون وشبكة الأنترنيت، وحمام، ومغطس، ومسبح، ومصعد كهربائي، وغيرها من المرافق.

وتمنح السلطات السّياحية لِفندق “الخضر” علامة أربع درجات، قدّر وليد سعدي أنه أفضل من الإقامة التي اقترحها المُنظّمون، كما تُظهره الصورة الثالثة المُدرجة أدناه، رغم تدوينه بعض الملاحظات السّلبية على غرار نوعية الأَسِرَّةِ.

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