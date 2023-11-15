“مُحاربو الصّحراء” يزورون متحف الجيش

زار لاعبو المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم، الأربعاء، المتحف المركزي للجيش بِالعاصمة.

جاء ذلك على هامش تحضيرات زملاء سفيان فغولي، للمباراة التصفوية المونديالية أمام منتخب الصّومال، المُبرمجة مساء الخميس.