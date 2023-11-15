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رياضة

“مُحاربو الصّحراء” يزورون متحف الجيش

الشروق الرياضي
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“مُحاربو الصّحراء” يزورون متحف الجيش
ح.م

زار لاعبو المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم، الأربعاء، المتحف المركزي للجيش بِالعاصمة.

جاء ذلك على هامش تحضيرات زملاء سفيان فغولي، للمباراة التصفوية المونديالية أمام منتخب الصّومال، المُبرمجة مساء الخميس.

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