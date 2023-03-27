“مُحاربو الصّحراء” يصلون مُبكّرا إلى محفل ساحل العاج

تأهّل المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم مساء الإثنين مُبكّرا إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة ساحل العاج 2024.

وفاز “الخضر” بِنتيجة هدف لِصفر على النيجر، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الرابعة من تصفيات “كان” 2024.

واحتضن ملعب “حمادي العقربي” بِتونس أطوار هذه المقابلة، لِعدم تأهيل “الكاف” لِميادين النيجر. وأدارها طاقم من مالي يقوده حكم الساحة بوبو طراوري.

وأجرى الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي تغييرات كثيرة على التشكيلة الأساسية في هذا اللّقاء، مقارنة بِمباراة الخميس الماضي. رغبة منه في تفادي الأخطاء السابقة، وإيجاد الحلول، وحصد انتصار رابع على التوالي، وافتكاك بطاقة حضور “العرس” القارّي المُبرمج بِكوت ديفوار في مطلع العام المقبل.

ولم تمرّ سوى ستّ دقائق عن انطلاق المباراة، حتى هزّ المهاجم بغداد بونجاح شباك النيجر.

ولعب القائد والجناح رياض محرز وزملاؤه بِهدوء وذكاء كبيرَين، مكّناهم من الفوز في هذه المباراة. أمام مُنافس نيجري ظهر مُندفعا، ولم يُشكّل خطرا على الحارس الجزائري مصطفى زغبة.

وفي لقاء آخر عن الفوج السادس ذاته يُقام هذا الثلاثاء، تتبارى تنزانيا مع الضّيف الأوغندي.

وقبل ذلك تشكّلت لائحة الترتيب وفقا لِما يلي:

1- الجزائر 12ن

2- تنزانيا 4ن (ناقص مباراة)

3- النيجر 2ن

4- أوغندا 1ن (ناقص مباراة)

وهكذا تأهّل المنتخب الوطني مُسبّقا إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِساحل العاج، وتتنافس بقية منتخبات الفوج على التأشيرة الثانية والأخيرة المرصودة في السّباق.

وسيُشارك “الخضر” في البطولة القارّية بِكوت ديفوار للمرّة الـ 20، عِلما أن “الكاف” نظّمت 33 طبعة ما بين 1957 و2022.

وفي الجولة الخامسة وقبل الأخيرة شهر جوان المقبل، يلعب “الخضر” خارج القواعد أمام أوغندا، وتتبارى النيجر مع المُضيّف التنزاني.