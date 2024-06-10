“مُحاربو الصّحراء” ينتفضون في كامبالا

انتفض المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم مساء الإثنين، واستعاد توازنه في تصفيات كأس العالم 2026.

وفاز “مُحاربو الصّحراء” بِنتيجة هدفَين لِهدف على منتخب أوغندا، بِرسم الجولة الرابعة من تصفيات المونديال.

وأُقيمت فعّاليات هذه المواجهة بِالعاصمة الأوغندية كامبالا، تحت إدارة حكم الساحة أديسا ليغالي من البنين.

وتلقّت شباك الحارس الجزائري أنطوني ماندريا هدفا أوغنديا مبكّرا في الدقيقة العاشرة، كاد يُصيبه رفقة زملائه بِالإحباط. وأعاد إلى الأذهان سلبية العروض والنتيجة في مباراة غينيا كوناكري.

وفي الشوط الثاني، انتفض رجال النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، وسجّلوا هدفَين في الدقيقتَين الـ 46 و الـ 58، بِواسطة متوسط الميدان حسام عوّار، والمهاجم سعيد بن رحمة، على التوالي. كانا كافيَين بِمنح “الخضر” فوزا ثمينا خارج القواعد، انفردوا به مُؤقّتا بِصدارة ترتيب الفوج السّابع، وأنعشوا آمال بلوغ نهائيات كأس العالم 2026.

وعن الفوج ذاته، فازت بوتسوانا خارج القواعد على فريق الصومال بِنتيجة (1-3)، بينما تتبارى غينيا كوناكري مع الموزمبيق مساء الإثنين.

وتشكّل جدول الترتيب مُؤقّتا كالتالي:

1- الجزائر 9ن

2- بوتسوانا 6ن

3- غينيا كوناكري 6ن (ناقص مباراة)

4- الموزمبيق 6ن (ناقص مباراة)

5- أوغندا 6ن

6- الصومال 0ن

وفي الجولة الخامسة المُبرمجة شهر مارس من عام 2025، يلعب المنتخب الوطني الجزائري خارج القواعد أمام بوتسوانا، وتتبارى أوغندا مع المضيّف الموزمبيقي، وتُواجه غينيا كوناكري الزائر الصومالي.

وبعد 10 جولات، يتأهّل رائد الفوج لِنهائيات كأس العالم 2026، ويُمكن للوصيف أن يلحق به، لكن بِشرطَين: حيازة أحسن رتبة ثانية (امتياز يُمنح لـ 4 منتخبات إفريقية من أصل 9 فرق)، ثمّ الفوز بِأربع مقابلات متتالية، أمام منافسَين من إفريقيا، وآخرَين من قارَّتَين معتمدتَين لدى “الفيفا”.