مُدرّبا مُنتخبَي فرنسا للأكابر والآمال يتجاهلان عدلي وشرقي

خلت قائمتا منتخبَي فرنسا أكابر وآمال لِكرة القدم، الخميس، من اسمَي اللاعبَين الجزائريَين المغتربَين ياسين عدلي وريان شرقي.

وأعلن النّاخب الوطني الفرنسي ديدييه ديشان عن قائمة لاعبي “الديكة”، استعدادا لِخوض ودّيتَي ألمانيا والشيلي، في الـ 23 والـ 26 من مارس الحالي، ولم تتضمّن اسم ياسين عدلي متوسّط ميدان نادي ميلان آسي الإيطالي.

وكان عدلي قد صرّح مُؤخّرا بِأنه يرغب في تمثيل ألوان منتخب “الديكة”، لكن بدا وأن صياحه لم يسمعه التقني ديشان!

وتعتبر هاتان المواجهتان التحضيريتان بِمثابة آخر اللّمسات للنّاخب الوطني الفرنسي، قبل إجراء بطولة أمم أوروبا في جوان المقبل.

ولدى منتخب فرنسا لِفئة أقلّ من 23 سنة، أعلن المدرّب تييري هنري بِدوره عن قائمة لاعبيه لِودّيتَي كوت ديفوار وأمريكا، في الـ 22 والـ 26 من مارس الحالي، ولم يُوجّه الدّعوة إلى ريان شرقي متوسّط ميدان هجوم النّادي المحلّي أولمبيك ليون.

ويستعد آمال “الزّرق” للألعاب الأولمبية، المُقرّر تنظيمها بِالعاصمة الفرنسية باريس ما بين جويلية وأوت المقبلَين.

وسبق للاعبَين عدلي (23 سنة) وشرقي (20 سنة) تمثيل ألوان منتخبات فرنسا، لكن للفئات الصّغرى فقط.

للإشارة، فإن ياسين عدلي خاض سهرة الخميس كامل أطوار مباراة فريقه ميلان آسي الإيطالي، خارج القواعد أمام نادي سلافيا براغ التشيكي. أمّا ريان شرقي، فلعب بديلا السبت الماضي، في مواجهة البطولة الفرنسية، بين فريقه ليون والمُضيّف لوريون.