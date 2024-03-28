مُدرّب أواسط “الخضر” يُقدّم اعتذاره

قدّم مدرّب المنتخب الوطني الجزائري أواسط ياسين مانع اعتذاره إلى مَن يهمّهم الأمر، عمّا بدر منه في مباراة لِصنف أقلّ من 20 سنة.

وظهر المدرّب ياسين مانع في إحدى فترات مباراة أواسط “الخضر” ونظرائهم التونسيين، وهم يصفع غاضبًا لاعبَين له.

واحتضن ملعب “عمر حمادي” أطوار هذه المواجهة سهرة السبت الماضي، في إطار الجولة الثانية من “الدورة الدولية للشبّان المُحاربين”، التي عرفت أيضا مُشاركة منتخبَي مصر وموريتانيا لِصنف أقلّ من 20 سنة.

وقال ياسين مانع إنه يعتذر إلى اللاعبَين وأوليائهما بِالدرجة الأولى، والجمهور الرّياضي بِصفة عامّة. مُعترفا بِأن ما قام به سلوك عنيف ومشجوب.

غير أن المسؤول الفني الأوّل عن أواسط النّخبة الوطنية استطرد، وبرّر ما قام به، قائلا إنه عمل على تفادي خروج اللاعبَين عن الإطار الرياضي، وتحويل مباراة تحضيرية أخوية إلى أمر آخر مُخالف لِذلك.

وفي ظهور له عبر القناة الإلكترونية لِاتحاد الكرة الجزائري، الخميس، شدّد مانع على أن الجوّ السّائد داخل بيت المنتخب الوطني أواسط عائليٌّ، وأنه ينظر إلى هذَين اللاعبَين وكأنّهما جزءٌ من أفراد أسرته الصّغيرة. داعيا الذين يصطادون في المياه العكرة – على حدّ تعبيره – إلى الكفّ عن تهويل الأمور. في إشارة إلى الفئة التي تضغط على “الفاف” لِإقالته.

وكانت المديرية الفنية الوطنية التابعة لِاتحاد الكرة الجزائري، قد عيّنت التقني ياسين مانع مدرّبا للمنتخب الوطني أواسط، في منتصف أكتوبر الماضي.