مُدرّب السنيغال: الجزائر “شبح أسود” ولن نلعب من أجل الثّأر

تطرّق النّاخب الوطني السنيغالي أليو سيسي، الجمعة، إلى “مُحاربي الصّحراء”. في مؤتمر صحفي نشّطه ونقل تفاصيله اتحاد الكرة المحلّي.

ويتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع مُضيّفه السنيغالي ودّيا بِالعاصمة داكار، مساء الـ 12 من سبتمبر الحالي.

وقال أليو سيسي إن منتخب الجزائر بِمثابة “الشبح الأسود” للسنيغال، واستدلّ بِفوز “الخضر” في خمس مقابلات، من أصل آخر ستّ مواجهات بين الفريقَين.

وأضاف أن المباراة المقبلة لن تكون “ثأرية”، لِأنه سيستثمر فيها لِمُعاينة لاعبيه، والتحضير لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار، موعد الدّفاع عن اللّقب القارّي.

وعن سبب اختياره للمنتخب الوطني الجزائري مُنافسا تحضيريا، قال أليو سيسي إن رجال جمال بلماضي يُشكّلون منتخبا محترما، وامتحانا مفيدا للسنيغاليين، عشية بطولة قارّية كبيرة بِبلاد ساحل العاج.

وتوقّع مدرب منتخب “أسود تيرانغا” أن تكون مواجهة الجزائر قوية، ومحطّ أنظار الأفارقة، خاصّة المنتخبات التي ستُشارك في “كان” 2024.