مُدرّب الطوغو: مُواجهة الجزائر هديّة لا تُرفض

أدلى مُدرّب منتخب الطوغو للاعبين المحلّيين عبد القادر توري كوبادجا، بِانطباعات إعلامية قبيل مواجهة الجزائر.

ويتبارى المنتخب المحلّي الطوغولي بِميدانه ودّيا مع “الخضر”، مساء الجمعة المقبلة.

وقال التقني الطوغولي كوبادجا إن الجزائر تملك منتخبا مُحترما في السّاحة الإفريقية، وعندما يستلم أحدهم دعوة التباري مع “مُحاربي الصّحراء”، فـ “الهديّة” لا تُرفض.

وأضاف في تصريحات للقناة الإلكترونية لِاتحاد الكرة الطوغولي سهرة الإثنين، قائلا إن المنتخب الجزائري قويّ، ويضمّ في صفوفه لاعبين يعرفون بعضهم البعض جيّدا. وينبغي الاجتهاد لِإيجاد حلول تفكيك “شيفرة” رجال جمال بلماضي.

للإشارة، فإن عبد القادر توري كوبادجا (44 سنة) شارك مع منتخب الطوغو في كأس العالم 2006 بِألمانيا. وقبل ذلك بِخمسة أعوام، كان هذا المهاجم لاعبا أساسيا في صفوف نادي أهلي طرابلس الليبي، رفقة زميله السّاعدي القذافي (نجل الزّعيم الرّاحل معمّر القذّافي)، حينما واجه شباب بلوزداد (فيصل باجي، محمد طاليس، علي موسى، كريم بختي، إبراهيم مزوار..)، بِرسم الدور الأوّل لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا. وتأهّل مُمثّل الكرة الجزائرية بِالفوز داخل القواعد ذهابا (2-0)، والتعادل بعيدا عن الدّيار إيّابا (1-1).