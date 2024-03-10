مُدرّب كاد يُحطّم آيت نوري وآخرٌ أجاد توظيف الدولي الجزائري

وجد اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري ضالّته، مع التقني جاري أونيل مدرّبه الجديد في نادي ولفرهامبتون الإنجليزي.

وكان التقني الإنجليزي أونيل قد استهلّ مهام تدريب فريق ولفرهامبتون في الصّيف الماضي، خلفا للإسباني يولن لوبيتيغي، الذي شغل المنصب ذاته ما بين نوفمبر 2022 وأوت السنة الموالية.

وقال المدافع آيت نوري: “يقوم المدرّب أونيل بِعمل ممتاز. ساعدي كثيرا، وأنا سعيد للعمل تحت إمرته. أتمنّى أن يستمرّ في مهمّته مدرّبا لِفريقنا ولفرهامبتون”.

وأضاف في مقابلة صحفية نشرها موقع ناديه ولفرهامبتون: “المدرّب والنادي منحاني ثقة كبيرة هذا الموسم، وأتطلّع إلى أن أكون في مستوى هذه الثقة”.

وشارك لاعب الخطّ الخلفي الأيسر ريان آيت نوري منذ انطلاق هذا الموسم في 28 مباراة بِزيّ نادي ولفرهامبتون، لِحساب منافسات البطولة الإنجليزية والكأس المحلّية وكأس الرابطة، يوجد بينها 23 مواجهة خاضها أساسيا. وسجّل هدفا ووزّع تمريرتَين حاسمتَين.

وفي الموسم الماضي، وفي نسخة المدرّب يولن لوبيتيغي، اكتفى آيت نوري بِالمشاركة في 14 مباراة أساسيا فقط، لِحساب المنافسات الرّسمية الثلاث المذكورة أعلاه.

وظلّ التقني الإسباني لوبيتيغي يُبرّر للصّحافة البريطانية قرار عدم الاعتماد على المدافع آيت نوري، بِكون اللاعب الجزائري ما زال غير مُؤهّل للمشاركة أساسيا بِانتظام في فريق ولفرهامبتون. لكن خليفته جاري أونيل “كذّب” هذه المزاعم، ونجح في توظيف ريان آيت نوري، وعَصْرِ كفاءة الدولي الجزائري.