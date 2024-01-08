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رياضة

مُدرّب مصر أستاذ جامعي سبق له دراسة علوم النّفس والاجتماع والتّشريح

الشروق الرياضي
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مُدرّب مصر أستاذ جامعي سبق له دراسة علوم النّفس والاجتماع والتّشريح
ح.م
روي فيتوريا.

يملك التقني البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر لِكرة القدم زادا علميا مُحترما.

ويُشرف روي فيتوريا (53 سنة) على العارضة الفنية لِمنتخب مصر، منذ صيف 2022.

وقال التقني البرتغالي – الذي وُلد في الـ 16 من أفريل المُوافق لـ “يوم العلم” في الجزائر – إنه درس علوم الاجتماع والنّفس والتّشريح، الأمر الذي يُساعده على فهم ما يُعانيه لاعبوه وما يُحفّزهم، وأيضا قراءة تكتيك المدرّبين المُنافسين، وإعداد الخطط المُناسبة.

وفي بداية مشواره التدريبي على مستوى الأندية في البطولة البرتغالية، كان روي فيتوريا يُدرّس طلبته في الجامعة صباحا، وبعد الظهيرة يستقلّ سيارته ويقطع مسافة 200 كلم، للإشراف على العارضة الفنية لِفريق فاطمة (اسم بِعطر الأندلس الزكي وتأثير الحضارة العربية الإسلامية على شبه الجزيرة الإيبيرية).

وعن مدى إمكانية قيادته لِمنتخب مصر إلى إحراز لقب كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار، وكما جاء على لسانه في مقابلة صحفية نشرت تفاصيلها مجلّة “أونز مونديال” الفرنسية، الإثنين. عدّد التقني البرتغالي بعض العوامل السلبية التي تمنّى أن تُكنَس قاذوراتها في “الكان” العاجي، لِتحقيق حصيلة إيجابية، وذكر عدم حماية النّجوم (في إشارة إلى المهاجم محمد صلاح واقتحام المُشاغبين لِأرضية الميدان)، واستعمال الجمهور لليزر ضدّ حرّاس المرمى، ورداءة بساط أرضية الميدان، والإصابات، وازدحام المرور (عائق قبل القدوم إلى مراكز التدريب أو ملاعب المقابلات).

وكان روي فيتوريا قد أشرف على منتخب مصر، حينما تعادل لاعبوه مع نظرائهم الجزائريين، في مباراة ودّية انْتُظمت بِالإمارات شهر أكتوبر الماضي.

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