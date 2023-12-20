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رياضة

مُدرّب مُنافس “الخضر”: هدفنا إحراز الكأس الإفريقية

الشروق الرياضي
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مُدرّب مُنافس “الخضر”: هدفنا إحراز الكأس الإفريقية

رفع النّاخب الوطني البوركينابي هوبير فيلود سقف الطموحات عاليا، وأكّد أن لاعبيه يستهدفون إحراز كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار.

وتتبارى بوركينا فاسو مع المنتخب الوطني الجزائري في الـ 20 من جانفي المقبل، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة “كان” 2024. في فوج يضمّ أيضا فريقَي أنغولا وموريتانيا.

وقال هوبير فيلود في أحدث مؤتمر صحفي نقل تفاصيله الإعلام المحلّي: “نُريد تحقيق ما لم يُنجزه أحد مِن قبل في بوركينا فاسو، وهو التتويج بِلقب كأس أمم إفريقيا 2024. ولكن الأمر هنا لا يعدو أن يكون كلمات جميلة. هناك الكثير من العمل في المستقبل. إذا اجتزنا دور المجموعات، كلّ شيء مُمكن، فلدينا فرصنا”.

وكان بلوغ نهائي نسخة 2013 بِجنوب إفريقيا، أفضل نتيجة لِمنتخب “الخيول”.

وسبق للتقني الفرنسي هوبير فيلود التتويج مرّتَين قارّيا، لكن على مستوى الأندية مع نادي مازيمبي الكونغولي عام 2016: كأس “الكاف” ضدّ مولودية بجاية، والكأس الإفريقية الممتازة للأندية أمام النّجم الساحلي التونسي.

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