مُذكّرة اعتقال ضدّ لاعب دولي إنجليزي سابق بِسبب كلب!

أصدر القضاء الأمريكي مُذكّرة اعتقال ضد اللاعب الدولي الإنجليزي السّابق دانييل ستوريدج، وذلك بِسبب كلب.

ومثّل دانييل ستوريدج (34 سنة) ألوان منتخب إنجلترا في 26 مباراة دولية، ما بين 2011 و2017، وسجّل 8 أهداف. كما حاز لقبَي بطولة إنجلترا ورابطة أبطال أوروبا مع نادي تشيلسي عامَي 2010 و2012، فضلا عن تتويجات أخرى.

ولم يمثل ستوريدج أمام محكمة في مدينة لوس أنجلس الأمريكية، حيث يجري النّظر في ادّعاء رجل، لم يدفع له اللاعب الدولي الإنجليزي السّابق المكافأة المالية الموعودة، مقابل العثور على كلبه. استنادا إلى أحدث تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وسُرق كلب ستوريدج سنة 2019، فعثر عليه مُغنّي “الرّاب” الأمريكي فوستر واشنطن. ولمّا أعاده إليه، التزم المهاجم السّابق بِأن يدفع له لاحقا مكافأة مالية قيمتها 30 ألف دولار. ولمّا تماطل ستوريدج في الإيفاء بِالتزامه، رفع المُغنّي ضدّه دعوة قضائية.

واستدعت محكمة مدينة لوس أنجلس الدولي الإنجليزي السّابق للمثول أمامها في الشهر الماضي، لكن اللاعب لم يحضر. ممّا أدّى إلى إصدار مُذكّرة اعتقال ضدّ دانييل ستوريدج.