مُستقبل بن ناصر وبن سبعيني

يبقى الضوء مُسلّطا هذه الأيّام بِشدّة على اللاعبَين الدوليَين الجزائريَين إسماعيل بن ناصر ورامي بن سبعيني.

ويرتبط متوسط الميدان بن ناصر (24 سنة) مع الميلان بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024. بينما يلعب المدافع بن سبعيني (27 سنة) في صفوف فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني حتى الـ 30 من جوان 2023.

ولم يقتنع مُمثّل أعمال بن ناصر بِعرض إدارة نادي الميلان، والقاضي بِرفع الأجرة السنوية للدولي الجزائري من 1.7 مليون أورو إلى 3 ملايين أورو، يقول موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، الثلاثاء. الذي أضاف أن “مناجير” الدولي الجزائري بدأ يبحث عن فريق جديد لِموكّله في البطولتَين الإنجليزية و الإسبانية.

وبِخصوص رامي بن سبعيني، ترغب إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ في تجديد العقد، لكنها لم تتقدّم بِمُقترح ملموس. وهو ما قد يدفع الدولي الجزائري إلى الرّحيل، كما أوردته قناة “سكاي سبورتس” الألمانية، الثلاثاء. التي أشادت بِالقيمة الفنية لِبن سبعيني، وقالت إنه أفضل مدافع أيسر في “البوندسليغا”.

قرار كبير

يستعدّ التقني ستيفانو بيولي مدرب فريق ميلان آسي الإيطالي لِاتّخاذ قرار كبير تجاه لاعبه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ويتبارى الميلان مع المضيف نادي تشيلسي الإنجليزي سهرة هذا الأربعاء، بِرسم الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وقال المدرب بيولي في مؤتمر صحفي نشّطه، الثلاثاء، ونقلت تفاصيله إدارة النادي الإيطالي: “بن ناصر قائد من الناحية الفنية، ومثال يُقتدى به بِسبب شخصيته القوية. يتدرب بِنسبة 100% ولا يبخل في تقديم أعلى المستويات الفنية. إنه أحد لاعبي فريقنا الذين يحوزون رتبة قائد”.

ونشر الصحفي الإيطالي أنتونيو فيتييلو تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سهرة الثلاثاء، قال فيها إن بن ناصر سيحمل شارة قائد فريق الميلان في مواجهة نادي تشيلسي.

ومعلوم أن المدافع الإيطالي دافيدي كالابريا هو مَن يحمل شارة قائد فريق “الروسونيري”، ويشغل زميله لاعب الخط الخلفي الفرنسي تيو هرنانديز منصب نائب القائد.

ودون شكّ، يُريد المدرب ستيفانو بيولي استمالة لاعبه بن ناصر، وصرف نظره عن ترك النادي الإيطالي. خاصة وأن الدولي الجزائري يُصرّ هذه الأيّام على رفع راتبه أو عدم تجديد العقد، ثم أن المنافس فريق تشيلسي أحد أقوى الأندية التي ترغب في الاستفادة من خدمات بن ناصر.

وسبق لِإسماعيل بن ناصر (24 سنة) حمل شارة القائد، لكن في صفوف المنتخب الوطني الجزائري خلال مقابلته الودّية أمام فريق إيران، بِقطر في شهر جوان الماضي.

استلم سيارة فارهة

استلم اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، الجمعة، مفاتيح سيارة فارهة صنعتها الشركة الألمانية “بي إم دبليو”.

وعلى غرار بن ناصر، استلم 24 زميلا له في نادي ميلان آسي الإيطالي مفاتيح السيارة المُشار إليها أعلاه. كما ذكرته إدارة نادي “الروسونيري”، الجمعة.

ومعلوم أن فريق الميلان حاز لقب بطولة إيطاليا للموسم الماضي، كما يربط إدارته عقد رعاية مع شركة “بي إم دبليو”.

ووفقا لِتقارير صحفية إيطالية صادرة، الجمعة، فإن القيمة المالية للسيارات الـ 25 التي سلّمتها شركة “بي إم دبليو” للاعبي فريق ميلان آسي، تُقدّر بِمبلغ مليونَي أورو.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن لاعبي الميلان سيستعملون هذه السيارات لِمدّة سنة كاملة، وبعد ذلك يُمكنهم دفع مبلغ شرائها، أو تُعيدها الشركة الألمانية إلى مرائبها.

وسيستعمل بن ناصر وزملاؤه هذه السيارات في تنقّلاتهم من البيت إلى مركز التدريب، أو مقابلات البطولة الإيطالية خارج القواعد.