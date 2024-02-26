مُشاركة نوعية بـ 300 فرد!

سَتُوفد الجزائر نحو 300 فرد إلى غانا، للمشاركة في الطبعة الـ 13 لِتظاهرة الألعاب الإفريقية.

وتُجرى هذه الألعاب القارّية في فترة ما بين الـ 8 والـ 23 من مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه بِالعاصمة، الإثنين، قال الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية خير الدين برباري إن هيئته تطمح إلى “مشاركة نوعية”.

ويعني لفظ “نوعية” أن اللجنة الأولمبية اكتفت بِإيفاد عدد قليل، وتتوسّم في رياضييه حُسن تمثيل الألوان الوطنية. ولكن إرسال زهاء 300 شخص إلى غانا ينسف هذا الطموح!

في أولمبياد العاصمة الكورية الجنوبية سيئول عام 1988، أوفدت السّورينام – هذا البلد الذي يقع في شمال أمريكا اللاتينية – ستّة رياضيين فقط، وأحرزت ميدالية ذهبية. وبِالمُقابل، شاركت كندا بِتعداد ضخم قوامه 328 رياضي، لكن لم تلتقط سوى 3 ميداليات ذهبية!