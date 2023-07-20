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رياضة

مُشكل طارئ يحول دون انتقال بن طالب إلى نادي ليل

علي بهلولي
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مُشكل طارئ يحول دون انتقال بن طالب إلى نادي ليل
ح.م

قال رئيس نادي ليل الفرنسي أوليفيي ليتونغ، الخميس، إن عائقا يحول دون إبرام صفقة انتداب اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نشّطه المسؤول الإداري الأوّل في نادي ليل، ونقلت تفاصيله الصّحافة الفرنسية.

وأوضح أوليفيي ليتونغ أن إدارته تنتظر ردّ اللّجنة الطبية للرابطة الفرنسية المُسيّرة لِبطولة القسم الأوّل، بِشأن ملف بن طالب.

وأضاف أن هذه اللجنة ستدرس الملفّ الطبّي لِبن طالب، وهي مَن تمنح الضوء الأخضر لانتدابه من عدمه.

واختتم رئيس نادي ليل تصريحاته، يقول إنه لا يُمكن تقديم توضيحات دقيقة عن الملفّ الطبّي لِمتوسّط الميدان نبيل بن طالب (تحديد المُشكل بِالضّبط)، القادم من الفريق المحلّي أونجي.

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