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رياضة

مُشكل مُزعج في أقمصة ناديَي آيت نوري وزروقي

الشروق الرياضي
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مُشكل مُزعج في أقمصة ناديَي آيت نوري وزروقي

أبلغت إدارة نادي أستون فيلا الإنجليزي مسؤولي شركة “كاسترو” للباس والعتاد الرّياضيَين، مُعالجة مُشكل يخصّ زيّ فريقها الكروي.

وتربط إدارة نادي أستون فيلا بِمؤسّسة “كاسترو” اتّفاقية، يعود تاريخها إلى عام 2021. عِلما أن شركة اللّباس والعتاد الرّياضيَين بريطانية ومقرّها يقع في مدينة مانشستر.

وفي تقرير لها نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، الثلاثاء، فإن لاعبي فريق أستون فيلا اشتكوا من كون القمصان لا تمتصّ العرق. أمّا موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي فنقل على لسان مسؤول بِنادي أستون فيلا (لم يذكر اسمه)، يقول إن اللاعبين يبدون في صورة مَن غطس في مسبح! بعد أن تمرّ 10 دقائق فقط عن انطلاق مباراة رسمية. وأضاف أن لاعبيه لا يُحبّون هذه الأقمصة لِأنها ثقيلة وغير مُريحة.

للإشارة، فإن اللاعبَين الدوليَين الجزائريَين المدافع ريان آيت نوري ومتوسّط الميدان رامز زروقي، يُشاركان في منافسات الموسم الحالي بِأقمصة تحمل علامة “كاستور”. بعد أن تعاقدت مع الشركة في تاريخ سابق إدارتا ناديَيهما ولفرهامبتون الإنجليزي وفينورد روتردام الهولندي، على التوالي.

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