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رياضة

مُعاقبة أولمبي المدية

الشروق الرياضي
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مُعاقبة أولمبي المدية
ح.م
أولمبي المدية يُعاني.

عاقبت رابطة كرة القدم لِقسم الهُوّاة، الخميس، فريق أولمبي المدية الذي ينشط في بطولة القسم الثاني فوج “وسط- غرب”.

وسلّطت الرّابطة عقوبة خصم نقطة واحدة من رصيد أولمبي المدية، ودفع غرامة مالية قيمتها 80 ألف دينار. بِسبب عدم خوض فئة أقلّ من 19 سنة لِآخر ثلاث مقابلات لها في البطولة.

وهكذا بعدما كان أولمبي المدية يحوز 12 نقطة في الرّتبة الـ 16 والأخيرة، بات الفريق يملك 11 نقطة فقط مُتجمّدا في المركز ذاته، بعد مرور 15 جولة. فيما تملّص عنه نادي شبيبة غير وصار يشغل الرّتبة الـ 15 وقبل الأخيرة، بِرصيد 12 نقطة.

وقبل أولمبي المدية وفي تاريخ سابق هذا الموسم، سلّطت رابطة كرة القدم لِقسم الهُوّاة العقوبة ذاتها، على فريقَي نصر حسين داي وجمعية وهران.

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