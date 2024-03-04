مُعاقبة بلايلي وتغليظ عقوبة إيقاف رئيس نادي اتحاد سوف

سلّطت لجنة الانضباط سهرة الإثنين، عقوبات لها صلة بِبعض مقابلات الجولة الـ 19 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

وهكذا عاقبت اللّجنة نادي اتحاد سوف ورسّمت خسارته للمباراة داخل القواعد أمام نجم بن عكنون، بِثلاثية نظيفة، مع منح نقاط الفوز للفريق الزّائر، وتسديد إدارة الاتحاد غرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار. وكذلك حرمان الفريق من حقوق البثّ التلفزيوني لِهذا اللّقاء.

وكان الحكم قد أوقف هذه المباراة عند نهاية الشوط الأوّل، بِسبب الشغب.

وعوقب رئيس نادي اتحاد سوف يوسف صخري بِالإيقاف لِمدّة 4 سنوات نافذة، وتسديد غرامة مالية قيمتها مليون دينار. بِسبب تفوّهه بِكلام بذيء تجاه الحكّام وإطلاقه تهديدات لهم. عِلما أن صخري عوقب في جانفي الماضي بِالإيقاف لِمدّة سنتَين نافذتَين.

ويُلزم اتحاد سوف أيضا بِدفع غرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار، بِسبب رشق أنصار الفريق لِأرضية الميدان بِالشهب النارية.

وعاقبت لجنة الانضباط كذلك صانع ألعاب مولودية الجزائر يوسف بلايلي، بِالإيقاف لِمدّة 6 لقاءات، يوجد بينها مقابلتان غير نافذتَين. مع تسديد غرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار.

وكان بلايلي قد طُرد في مباراة المولودية والمُضيّف وفاق سطيف.

وتعني هذه العقوبة أن فرص مشاركة بلايلي في ودّيتَي المنتخب الوطني، أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا بِتاريخَي الـ 22 والـ 26 من مارس الحالي، شبه منعدمة.

وتدفع إدارتا “العميد” والوفاق غرامة مالية قيمتها مليونَي (2) دينار لِكلّ فريق، بِسبب استعمال أنصارهما للشهب النارية، ورشق أرضية الميدان بِهذه المقذوفات الممنوعة.

وتُسدّد إدارة “النّسر الأسود” أيضا غرامة مالية قيمتها 300 ألف دينار، بِسبب عدم توفير الماء السّاخن في حمّامات غرف حفظ الملابس.