مُعاقبة فرق باتنة والحراش والمدية

سلّطت لجنة الانضباط مساء الثلاثاء عقوبات على أندية مولودية باتنة واتحاد الحراش وأولمبي المدية، من بطولة القسم الثاني.

وتلعب مولودية باتنة مقابلتَين داخل القواعد بِمُدرّجات شاغرة، مع تسديد غرامة مالية قيمتها 90 ألف دينار. بِسبب اجتياح أنصار الفريق لِأرضية الميدان، ورشقها بِالشهب النارية.

ويُخوض كلّ من اتحاد الحراش وأولمبي المدية مباراة واحدة داخل القواعد بِلا جمهور، مع تسديد كلَيهما غرامة مالية قيمتها 60 ألف دينار. بِسبب استعمال الشهب النارية ورشق أرضية الميدان بِهذه المقذوفات الممنوعة.

وخصمت لجنة الانضباط أيضا نقطة من رصيد أولمبي المدية، بِسبب غياب فريقه للأواسط عن مقابلات البطولة الوطنية لِهذه الفئة. فبات يتذيّل لائحة ترتيب فوج “وسط- غرب” في المركز الـ 16، بِرصيد 11 نقطة. بعد مرور 17 جولة عن بطولة القسم الثاني.