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رياضة

مُعاقبة مُدرّبَي بلوزداد والمولودية

علي بهلولي
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مُعاقبة مُدرّبَي بلوزداد والمولودية

عاقبت لجنة الانضباط، الخميس، مُدرّبَي فريقَي شباب بلوزداد ومولودية الجزائر.

وأُوقف المدرب نبيل الكوكي لِمباراة واحدة نافذة، مع تسديد غرامة مالية قيمتها 30 ألف دينار. بِسبب احتجاجه على قرارات الحكم في مقابلة فريقه شباب بلوزداد والضّيف نادي شبيبة الساورة.

وتدفع إدارة نادي شباب بلوزداد غرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار، بِسبب استعمال أنصار فريقها الكروي للشهب النارية في المباراة ذاتها.

وأوقفت لجنة الانضباط مُدلّك فريق شبيبة الساورة حمزة تركي لِمباراة واحدة نافذة، وتسديد غرامة مالية قيمتها 30 ألف دينار، بِسبب احتجاجه على قرارات الحكم.

وتلقّى التقني باتريس بومال مدرب فريق مولودية الجزائر إنذارا، مع تسديد غرامة مالية قيمتها 50 ألف دينار. بِسبب انتقاده لِبرمجة مقابلات البطولة الوطنية.

وتدفع إدارة شبيبة القبائل غرامة مالية قيمتها 60 ألف دينار، بِسبب استعمال جمهور الفريق للشهب النارية في مواجهة الزّائر هلال شلغوم العيد.

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