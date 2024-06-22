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رياضة

مُعاقبة نجم مقرة

الشروق الرياضي
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مُعاقبة نجم مقرة
ح.م
نجم مقرة يستهلّ موسمه المقبل بلا جمهور.

يخوض نجم مقرة أول مباراة له داخل القواعد في بطولة الموسم المقبل، بِمُدرّجات شاغرة. مع إلزام إدارته بِتسديد غرامة مالية قيمتها 800 ألف دينار.

وفسّرت لجنة الانضباط الحكم الصادر بِاستعمال أنصار نجم مقرة للشهب النارية، ورشق أرضية الميدان بهذه المقذوفات الممنوعة، خلال مواجهة الضيف اتحاد العاصمة.

ولُعبت هذه المباراة في الـ 14 من جوان الحالي، بِرسم الجولة الثلاثين والأخيرة من عمر البطولة الوطنية. وانتهت بفوز الاتحاد بنتيجة (2-3).

وعوقب لاعب نجم بن عكنون بوعلام مصمودي بِالإيقاف لِمدّة مقابلتين نافذتَين، وتسديد غرامة مالية قيمتها 20 ألف دينار. بعد طرده في مواجهة المُضيّف فريق مولودية البيّض.

ويرتدي مصمودي زيّ نجم بن عكنون حتّى مطلع 2026، عِلما أن الفريق نزل إلى القسم الثاني.

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