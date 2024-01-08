مُعاقبة نصر حسين داي

سلّطت رابطة كرة القدم لِقسم الهُوّاة، الإثنين، عقوبة على فريق نصر حسين داي الذي ينشط في بطولة القسم الثاني.

وتمثّلت العقوبة في خصم نقطة واحدة من رصيد نادي النّصرية للأكابر.

وجاء سبب العقوبة بِسبب عدم إحضار إدارة النّصرية لِإجازات لاعبي فئة الرّديف (الأواسط)، في مقابلتَين من أصل آخر ثلاث مواجهات تنتمي إلى بطولة هذه الفئة. وأيضا بِسبب عدم إحضار سيارة الإسعاف، في مباراة واحدة من أصل آخر ثلاث مواجهات لِحساب بطولة هذا الصّنف.

وكان نصر حسين داي للأكابر يملك 12 نقطة في المركز الـ 9 بِمُفرده، لِبطولة القسم الثاني فوج “وسط- غرب”. فبات فريق الأحمر والأصفر يحوز 11 نقطة في الرّتبة ذاتها، لكن رفقة شبيبة تيارت ومولودية وادي سلي.