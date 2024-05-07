مُعاقبة نصر حسين داي

سلّطت لجنة الانضباط مساء الثلاثاء عقوبات على فريق نصر حسين داي، الذي ينشط في بطولة القسم الثاني، فوج “وسط- غرب”.

وعوقبت النصرية بِخوض مقابلتَين داخل القواعد بِمُدرّجات شاغرة، مع تسديد غرامة مالية قيمتها 110 ألاف دينار. وذلك بِسبب اجتياح أنصار الفريق لِأرضية الميدان، واستعمال الشماريخ، ورشق الملعب بِهذه المقذوفات الممنوعة.

حدث ذلك بعد ظهيرة السبت الماضي بِملعب “20 أوت 1955” بِالعناصر، خلال خوض نصر حسين للمباراة الجوارية أمام رائد القبة. والتي انتهت لِمصلحة النادي الأخير بِنتيجة هدفَين لِهدف، في إطار الجولة الـ 25.

وستزيد هذه العقوبات من متاعب نصر حسين داي، ذلك أنه يُصارع من أجل البقاء في القسم الثاني، قبل 5 جولات عن إسدال السّتار. حيث يشغل المركز الـ 13 بِرصيد 28 نقطة، مُبتعدا عن صاحب الرتبة الـ 14 فريق جمعية وهران بِنقطة واحدة فقط. عِلما أن النزول إلى الدرجة الثالثة يشمل أندية المراكز الثلاثة الأخيرة الـ 16 والـ 15 والـ 14.