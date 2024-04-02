مُقترح بإنشاء منصة إلكترونية لزكاة الفطر

لتسهيل دفع الزّكاة لمستحقيها وجرد أعدادهم

يُنادي خُبراء في التكنولوجيات الحديثة ومع تطوّر المنظومة الرّقميّة في بلادنا، إلى إدخال الرّقمنة في أكثر من مجال، لغرض تسهيل عدّة أمور على المُواطنين في حياتهم اليومية. وبما أن عدد مُستخدمي البطاقة الذهبيّة لبريد الجزائر بلغ 13 مليون زبون، فيقترح خبير في الرّقمية استحداث وزارة الشؤون الدينية منصّة مخصّصة لجمع زكاة الفطر، بالشراكة مع مؤسسة بريد الجزائر.

أعلنت مؤسّسة بريد الجزائر عن وصول عدد المتحصلين على البطاقة الذهبية لرقم 13 مليون زبون، وهذه الفئة من المُستخدمين تستعمل الموزعات الآلية DAB للقيام بمختلف العمليات المالية، وكما يستطيعون استخدام التطبيق الإلكتروني “بريدي موب”، الذي يعتبر من أكثر التطبيقات استعمالا وأهمية في الجزائر، وانطلاقا من هذه المعطيات اقترح المختص في تكنولوجيا المعلومات والمهتم بريادة الأعمال، يزيد أقدال، استحداث منصة إلكترونية لجمع زكاة الفطر، عن طريق عقد شراكة بين وزارة الشؤون الدينية وبريد الجزائر.

ويُوضح المختص فكرته عبر “الشروق”، بأنّ العدد الكبير لمستخدمي البطاقة الذهبية لبريد الجزائر البالغين 13 مليون زبون، والذين يستعملون تطبيقات بريد الجزائر، “فإنه من المهم أن تفكر وزارة الشؤون الدينية ومع اقتراب موعد إخراج زكاة الفطر، في عقد شراكة مع بريد الجزائر، لغرض إطلاق منصة لجمع زكاة الفطر”، على حد قوله.

المنصّة تسهل عمل الجمعيات الخيرية

ومنصة زكاة الفطر، بحسب المتحدث، تسمح لمستخدمي تطبيق البريد “بريدي موب” بدفع زكاتهم للفطر من جهة، كما تتيح المنصة نفسها لوزارة الشؤون الدينية عملية جرد المستحقين للزكاة عبر المساجد، بعدها يتم تحويل مبالغ الزكاة آليا في حسابات مستحقيها.

وهذه العملية الرقمية، تسمح باستغلال المعطيات في المستقبل، وتتيح التحكم في العمليات المتعلقة بزكاة المال، وأيضا تساعد في عمل مختلف الجمعيات الخيرية وخاصة التي تكفل الأيتام، وذلك عن طريق اعطاء أرقام واضحة ودقيقة، على قول أغدال.

ويُؤكد المختص في تكنولوجيات المعلومات، أن وجود قاعدة معطيات في هذا الاتجاه “مهم جدا”، لأن استغلال التكنولوجيا المالية يعتبر وسيلة فعالة لتسهيل تحويل الأموال لمستحقيها، والخروج من الأنماط التقليدية للعمل، التي وصفها المتحدث بـ”المرهقة وغير الدقيقة”.