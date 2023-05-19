-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مُمثّلو “الفاف” والتلفزيون يتفقّدون ملعب بشار لِهذا السبب

علي بهلولي
  • 195
  • 0
مُمثّلو “الفاف” والتلفزيون يتفقّدون ملعب بشار لِهذا السبب
ح.م

تفقّد مُمثّل لجنة التحكيم التابعة لِاتحاد الكرة الجزائري، الجمعة، ملعب “20 أوت 1955” بِبشار.

وأوفد اتحاد الكرة الجزائري إلى ملعب عاصمة الجنوب الغربي، عبد الحق إيتشعلي الذي يرأس المديرية الفنية الوطنية للتحكيم.

وكان إيتشعلي مرفوقا بِإطارات تقنية تشتغل لدى التلفزيون العمومي الجزائري، وذلك خصّيصا لِمُعاينة مدى إمكانية تطبيق تقنية الفيديو (الفار) بِملعب بشار.

ومعلوم أن فريق شبيبة الساورة مُتأهّل لِنصف نهائي كأس الجمهورية، وهي المحطّة التي سيشرع فيها اتحاد الكرة الجزائري في تطبيق تقنية الفيديو.

ولكي يُمنح الملعبُ رخصةَ تطبيق تقنية الفيديو، تشترط “الفاف” أن يتوفّر على 8 مناطق (أسفل وأعلى) لِتثبيت كاميرات التلفزيون، وحجرة للحكّام، وحافلة رقمية مُزوّدة بِشاشات إعادة اللّقطات.

مقالات ذات صلة
هذا هو مُطرب حفل اختتام “كان” الأشبال

هذا هو مُطرب حفل اختتام “كان” الأشبال

إدارة نادي نيس تهنئ عطال

إدارة نادي نيس تهنئ عطال

لوغانو: “الفيفا” منحت كأس العالم لِميسي وتقنية الفيديو كتلة من الغباء

لوغانو: “الفيفا” منحت كأس العالم لِميسي وتقنية الفيديو كتلة من الغباء

“نتوقع أن نلقى الدعم من الجمهور الجزائري”

“نتوقع أن نلقى الدعم من الجمهور الجزائري”

إنجاز تاريخي.. اتحاد سوف في ساحة الكبار

إنجاز تاريخي.. اتحاد سوف في ساحة الكبار

“الفاف” تتضامن مع بن ناصر وتتمنى له عودة سريعة إلى الميادين

“الفاف” تتضامن مع بن ناصر وتتمنى له عودة سريعة إلى الميادين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد