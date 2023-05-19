مُمثّلو “الفاف” والتلفزيون يتفقّدون ملعب بشار لِهذا السبب

تفقّد مُمثّل لجنة التحكيم التابعة لِاتحاد الكرة الجزائري، الجمعة، ملعب “20 أوت 1955” بِبشار.

وأوفد اتحاد الكرة الجزائري إلى ملعب عاصمة الجنوب الغربي، عبد الحق إيتشعلي الذي يرأس المديرية الفنية الوطنية للتحكيم.

وكان إيتشعلي مرفوقا بِإطارات تقنية تشتغل لدى التلفزيون العمومي الجزائري، وذلك خصّيصا لِمُعاينة مدى إمكانية تطبيق تقنية الفيديو (الفار) بِملعب بشار.

ومعلوم أن فريق شبيبة الساورة مُتأهّل لِنصف نهائي كأس الجمهورية، وهي المحطّة التي سيشرع فيها اتحاد الكرة الجزائري في تطبيق تقنية الفيديو.

ولكي يُمنح الملعبُ رخصةَ تطبيق تقنية الفيديو، تشترط “الفاف” أن يتوفّر على 8 مناطق (أسفل وأعلى) لِتثبيت كاميرات التلفزيون، وحجرة للحكّام، وحافلة رقمية مُزوّدة بِشاشات إعادة اللّقطات.