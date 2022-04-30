مُناضلة سياسية محلّية: “تنظيم الكاميرون لِكأس إفريقيا فساد كبير”

اتّهمت مناضلة سياسية كاميرونية السلطات العليا في بلادها بِالتورّط في قضايا فساد، تحت غطاء تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022.

وكانت سلطات الكاميرون قد رصدت غلافا ماليا قيمته نحو 760 مليون أورو، لِاحتضان البطولة الكروية القارّية، ما بين جانفي وفيفري الماضيَين. استنادا إلى تقرير للقناة الفرنسية “آر آم سي سبور”.

وقالت المُناضلة السياسية الكاميرونية أليس ساديو في ظهور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، السبت، مُخاطبة السلطات العليا لِبلادها: “أموال كأس أمم إفريقيا 2022، كان يُمكن توظيفها في قطاع النقل، وتخفيف ازدحام المرور، وتهوئة المدن المختنقة. هذه السلبيات تُكلّف المتعاملين الإقتصاديين غاليا”.

وتنضوي أليس ساديو تحت لواء حزب “تحالف القوى الديموقراطية” في الكاميرون، وتُصنّف على أنها من المعارضين لِنظام الرئيس بول بيا.

وأضافت: “أُكرّر مرّة أخرى: ما يُسمّى بِملاعب المستوى الدولي لم تكن أولوية لِدولة مفلسة مثل بلدنا. ليس لدينا حتى الوسائل للحفاظ عليها. لأنها لا تُنتج ربحا كبيرا”.

واختتمت منشورها، تقول: “القمامة تملأ شوارعنا…المعلّمون مُشرّدون…مخابر البحث في جامعاتنا مجرّد هياكل صدئة”.