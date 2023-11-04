مُنافسا “الخضر” في المونديال يجلبان مُدرّبَين يعرفان الجزائر جيّدا

استعان مُنتخبان مُنافسان لـ “مُحاربي الصّحراء” في تصفيات كأس العالم 2026، بِمُدرّبَين سبق لهما العمل في الجزائر.

ويتعلّق الأمر بِمنتخب أوغندا الذي تعاقد مع التقني البلجيكي بول بوت (67 سنة)، وفريق بوتسوانا الذي جلب المدرب الفرنسي ديدييه غوميز دا روزا (54 سنة). كما جاء في أحدث بيان لِاتحادَي الكرة الأوغندي والبوتسواني.

وسبق للتقني بول بوت تدريب نادي اتحاد العاصمة ما بين 2016 و2017، وقبل ذلك في خريف 2013، قاد منتخب بوركينا فاسو الذي واجه “الخضر” في الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم، نسخة البرازيل. وحينها خسر رجال وحيد خليلوزيتش ذهابا خارج القواعد بـ (2-3)، وفازوا بِالبليدة (1-0)، وتأهّلوا للمونديال. كما أشرف بول بوت على العارضة الفنية لِمنتخب غامبيا، الذي واجه “مُحاربي الصّحراء” بِرسم التصفيات المُركّبة لِكأسَي إفريقيا والعالم 2010. وحينها خسر رجال رابح سعدان ذهابا بعيدا عن الدّيار بـ (0-1)، وفازوا بِالبليدة (1-0)، وتصدّر زملاء عنتر يحي الفوج (ضمّ أيضا السنيغال وليبيريا)، وتأهّلوا للدور الثالث والأخير.

أمّا التقني ديدييه غوميز دا روزا، فقد درّب ناديَي شباب قسنطينة وشبيبة سكيكدة ما بين 2015 و2017.

وكانت الكونغو برازافيل ما بين 2021 و2023، آخر منتخب يُدربه التقني بول بوت، بينما كان نادي الترجي من القسم الثاني السعودي، آخر فريق يُشرف عليه المدرب ديدييه غوميز دا روزا، وذلك لِفترة قصيرة ما بين جوان الماضي ونوفمبر الحالي.

أمّا منتخب أوغندا، فكان يُؤطّر عارضته الفنية التقني الصربي ميلوتين سريدويفيتش ما بين 2021 و2023. وقاد التقني البوتسواني موغوموتسي مبوتي منتخب بلاده بين ماي 2022 ونوفمبر 2023.

وبِخصوص تصفيات كأس العالم 2026، يلعب رجال جمال بلماضي أمام أوغندا خارج القواعد في جوان 2024، ثمّ بِالجزائر في أكتوبر 2025. ويُواجهون بوتسوانا ذهابا بعيدا عن الدّيار في مارس 2025، وإيّابا بِالجزائر في سبتمبر من العام ذاته.