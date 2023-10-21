مُنافسا “الخضر” في تصفيات المونديال يرغبان في مواجهة روسيا

لقطة من مباراة "الخضر" والمُضيّف الأوغندي في جوان 2023.

أبدى مُنافسان للمنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2026، رغبتَيهما في مواجهة فريق روسيا ودّيا.

ولجأت بعض المنتخبات الآسيوية والإفريقية في الفترة الأخيرة، إلى ما يُشبه “كسر الحظر” على الفريق الروسي، المُعاقب بِالإيقاف من قبل الاتحادَين الدولي والأوروبي لِكرة القدم. ونظّمت مقابلات ودّية معه.

وقال وزير الرياضة الأوغندي بيتر أوغوانغ إنّه مُستعدّ للتباحث مع السلطات الرّياضية الروسية، لِبرمجة مباراة تحضيرية بين منتخبَي البلدَين في المستقبل القريب. استنادا إلى أحدث تقارير الصّحافة الروسية.

وبِالمثل، قال نائب رئيس اتحاد غينيا كوناكري لِكرة القدم سيغا ديلو، إن هيئته بِصدد التفاوض مع نظيرتها الرّوسية، من أجل برمجة مباراة تحضيرية بين منتخبَي البلدَين في العام المقبل.

ويُمكن إقامة المقابلتَين في مارس 2024، ذلك أن هذه المحطّة مُدرجة ضمن أجندة “الفيفا” للمواجهات الدولية، كما أنها خالية من اللّقاءات الرّسمية على مستوى القارّة السّمراء.

وتتبارى أوغندا وغينيا كوناكري مع المنتخب الوطني الجزائري في تصفيات المونديال، ضمن فوج يضمّ أيضا فرق الموزمبيق وبوتسوانا والصومال.

وخلال أسبوع “الفيفا” للمقابلات الدولية في شهر أكتوبر الحالي، واجه منتخب روسيا كلّا من الكاميرون وكينيا، بِميدانه وبِتركيا. وانتهت المقابلتان بِفوز الرّوس (1-0) وتعادلهم (2-2)، على التوالي.

وقبل ذلك في تواريخ مُتباينة، تقابلت روسيا ودّيا مع منتخبات قطر العراق وإيران.