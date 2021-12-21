مُنافسا “الخضر” يكشفان عن قائمة اللاعبين

كشف المُنافسان الودّيان للمنتخب الوطني الجزائري، الثلاثاء، عن قائمة اللاعبين الذين سيُشاركون في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وتحتضن الكاميرون البطولة الكروية القارية انطلاقا من الـ 9 من جانفي، وإلى غاية الـ 6 من فيفري المقبلَين.

وأعلن الناخب الوطني الغامبي توم سانتفيت عن قائمة تضمّ 28 لاعبا، معنيا بِخوض “كان” الكاميرون. بينما تشكّلت لائحة الناخب الوطني الغاني ميلوفان راييفاتس من 30 لاعبا.

وتسمح “الكاف” بِمشاركة 23 لاعبا في كلّ منتخب، مع وجود 5 زملاء لهم احتياطيين، يُستنجَد بِأحدهم عند “الطوارئ” (الإصابات…).

وتتبارى غامبيا مع المنتخب الوطني الجزائري في الفاتح من جانفي المقبل، وبعد أربعة أيّام من ذلك، يلعب أشبال جمال بلماضي مع نظرائهم من غانا.

وتُقام هاتان المقابلتان التحضيريتان بِقطر، البلد الخليجي الذي اختاره بلماضي مقرّا للمعسكر الإعدادي لـ “محاربي الصّحراء”، الذي يسبق رحلة الدّفاع عن اللقب الإفريقي بِالكاميرون.