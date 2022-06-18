مُنافسا المنتخب الوطني يعتزمان الترشّح لِاحتضان “كان” 2027

تعتزم السلطات الرياضية الأوغندية التقدّم بِملف الترشّح، لِاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم، نسخة 2027.

وترغب حكومة أوغندا في تقديم ملف ثنائي رفقة نظيرتها التنزانية، عِلما أن البلدَين مُتجاوران، وينتميان إلى منطقة شرق إفريقيا. كما أن منتخبَيهما يلعبان في فوج واحد رفقة الجزائر والنيجر، في تصفيات “كان” 2023.

ونقلت أحدث تقارير صحافة أوغندا على لسان رئيس الاتحاد الكرة المحلّي موزس هاشم ماغوغو، قوله إن السلطات العليا في بلاده منحته الضوء الأخضر لِتقديم الملف إلى “الكاف”.

وأضاف أن هيئته ستُنسّق مع اتحاد الكرة التنزاني، للتقدّم لاحقا إلى “الكاف” بِملف مُشترك.

ولم يسبق لِأوغندا وتنزانيا تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا، فيما لُعبت 33 بطولة من هذه المنافسة ما بين 1957 و2022.

وما زالت “الكاف” لم تُعلن بعد عن أسماء البلدان التي ترشّحت بِصفة رسمية لِاحتضان “كان” 2027، فيما يُروّج لِتحمّس كلّ من السنيغال (بِصفة فردية) وبوتسوانا رفقة ناميبيا (ملف ثنائي) لِتنظيم هذه النسخة.

وقبل ذلك، يُفترض أن كوت ديفوار ستحتضن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، وتُقام طبعة 2025 بِغينيا كوناكري.