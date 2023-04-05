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رياضة

مُنافسا بلوزداد و”الكناري” في رابطة أبطال إفريقيا

علي بهلولي
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مُنافسا بلوزداد و”الكناري” في رابطة أبطال إفريقيا

كُشف النّقاب مساء الأربعاء عن مُنافسَي فريقَي شباب بلوزداد وشبيبة القبائل، في ربع نهائي كأس رابطة أبطال إفريقيا.

جاء ذلك بعد أن سحبت “الكاف” القرعة بِمقرّها الذي يقع في مصر.

وهكذا سيلعب فريق شباب بلوزداد مع نادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، ويتبارى فريق شبيبة القبائل مع نادي الترجي التونسي.

وتمثّل جدول مقابلات ربع النّهائي، مع تنظيم لقاءات الذّهاب بِملاعب الأندية المذكورة في الأوّل، على النّحو التالي:

1- سيمبا التنزاني – الوداد المغربي

2- الأهلي المصري – الرجاء المغربي

3- شباب بلوزداد الجزائري – ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي

4- شبيبة القبائل – الترجي التونسي

وتُجرى مقابلات الذّهاب في الـ 21 والـ 22 من أفريل الحالي، وتُلعب لقاءات العودة في الـ 28 والـ 29 من الشهر ذاته.

نصف النّهائي، مع تنظيم لقاءات الذّهاب بِملاعب الأندية المذكورة في الأوّل:

الفائز من المباراة (4) – الفائز من المباراة (2)

الفائز من المباراة (1) – الفائز من المباراة (3)

ويستفيد شباب بلوزداد من تنظيم إياب النّهائي بِالجزائر، في حال بلوغه هذه المحطّة الختامية.

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