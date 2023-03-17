مُنافسو الجزائريين في دوري المؤتمر الأوروبي

أخذ اللاعبون الجزائريون، الجمعة، نظرة عن مُنافسي فرقهم في ربع نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وقام الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم بِسحب هذه القرعة، بِمقرّه الذي يقع في بلدية نيون السويسرية.

ويلعب المهاجم إسلام سليماني وفريقه أندرلخت البلجيكي مع نادي ألكمار الهولندي.

ويتبارى المهاجم سعيد بن رحمة وفريقه وست هام الإنجليزي مع نادي لاغونتواز البلجيكي.

ويُواجه فريق نيس مُنافسه نادي بال السويسري، عِلما أن مُمثّل الكرة الفرنسية يضمّ في صفوفه كلّا من: الحارس تيدي بولهندي والمدافع يوسف عطال ومتوسّط الميدان هشام بوداوي والمهاجمَين بلال براهيمي وبدر الدين بوعناني.

وتُجرى لقاءات ذهاب ربع النّهائي في الـ 13 من أفريل المقبل، وتُقام مواجهات العودة في الـ 20 من الشهر ذاته، مع تنظيم مقابلات الإياب بِملاعب الأندية المذكورة في الأخير، على النّحو التالي:

1- بوزنان البولوني – فيورنتينا الإيطالي

2- لاغونتواز البلجيكي – وست هام الإنجليزي

3- أندرلخت البلجيكي – ألكمار الهولندي

4- بال السويسري – نيس الفرنسي

وتُلعب مقابلتا ذهاب نصف النهائي في الـ 11 من ماي المقبل، وضُبط تاريخ الـ 18 من الشهر ذاته موعدا لِمواجهتَي الإياب، مع إجراء لقاءَي العودة بِملعبَي الفريقَين المذكورَين في الأخير، وفقا لِما يلي:

– الفائز من مباراة (1) – الفائز من مباراة (4)

– الفائز من مباراة (2) – الفائز من مباراة (3)

وتحتضن العاصمة التشيكية المباراة النّهائية مساء الـ 7 من جوان المقبل.