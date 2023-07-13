مُنافسو الجزائر.. غينيا أقصت “الخضر” والصّومال بِمدرب مغربي

لقطة من مباراة الجزائر وغينيا كوناكري عام 2022.

اتّضحت الرّؤية مساء الخميس للمنتخب الوطني الجزائري، بِشأن مُنافسيه في تصفيات كأس العالم 2026.

وهكذا سيلعب “مُحاربو الصّحراء” مع منتخبات غنيا كوناكري وأوغندا والموزمبيق وبوتسوانا والصومال.

ويُواجه زملاء رياض محرز فرقا إفريقية مُتأثّرة بِمدارس أوروبية مُتباينة: لاتينية (غينيا كوناكري)، وأنجلوسكسونية (أوغندا وبوستوانا والصومال)، وبرتغالية (الموزمبيق).

ونُقدّم لكم في هذا التقرير مُعطيات عن المنتخبات المُنافسة لـ “الخضر”.

1- غينيا كوناكري:

– لم يسبق لِهذا المنتخب (غرب إفريقيا) بلوغ نهائيات كأس العالم، بعد تنظيم 22 نسخة.

– حلّ ثانيا في نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة إثيوبيا 1976. وشارك 14 مرّة في هذه المنافسة، بِاحتساب طبعة كوت ديفوار 2024.

– في تصفيات “كان” 2024، تأهّل قبل جولة واحدة عن إسدال السّتار، بعد تموقعه ثانيا في الفوج خلف الرّائد المصري، وقبل صاحب المركز الثالث فريق مالاوي، ومُتذيّلة الترتيب إثيوبيا.

– تأهّلت غينيا كوناكري على حساب “الخضر” للدور الثاني من تصفيات كأس العالم 1974. بعد الخسارة في الجزائر (0-1)، والفوز داخل القواعد (5-1). وهما المقابلات الوحيدتان في الحقل المونديالي، فيما توجد لقاءات أخرى لِمنافسات مُتباينة أو ودّية.

– آخر مباراة لِغينيا كوناكري مع الجزائر، حملت طابعا ودّيا بِوهران في سبتمبر 2022، وانتهت بِفوز زملاء إسلام سليماني بِهدف لِصفر.

– يُدرّب فريق “الأفيال الوطنية” التقني المحلّي كابا دياوارا (47 سنة) منذ خريف 2021.

– تتموقع غينيا كوناكري في المركز الـ 80 عالميا، وفقا لِآخر تصنيف لـ “الفيفا”، نشرته في جوان الماضي. مُقابل الرّتبة الـ 33 للجزائر.

2- أوغندا:

– لم يسبق لِمنتخب أوغندا (شرق إفريقيا) خوض المونديال.

– تأهّلت 7 مرّات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، ونشّطت نهائي نسخة غانا 1978.

– لم تحجز بعد تذكرة التأهّل لـ “كان” 2024، حيث تتموقع في المركز الثالث، وتأمل خطفها في الجولة السادسة والأخيرة شهر سبتمبر المقبل. عِلما أن رائد ترتيب الفوج والمتأهّل هو منتخب الجزائر، وتشغل تنزانيا المركز الثاني، وتتذيّل النيجر اللائحة وقد ودّعت السّباق.

– لم يسبق لِأوغندا مواجهة “محاربي الصّحراء” في تصفيات المونديال.

– آخر مباراة لِأوغندا مع الجزائر لُعبت في جوان الماضي بِالكاميرون، وعرفت فوز زملاء محمد الأمين عمورة بـ (1-2)، لِحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

– يُدرب منتخب أوغندا التقني الصربي ميلوتين سريدويفتيش (53 سنة)، منذ صيف 2021.

– يشغل منتخب “طيور الكركي” المركز الـ 92 عالميا، في آخر تصنيف لـ “الفيفا”.

3- الموزمبيق:

– لم يسبق لِمنتخب الموزمبيق (جنوب القارّة السّمراء) حضور نهائيات كأس العالم.

– تأهّل 4 مرّات فقط لِكأس أمم إفريقيا آخرها عام 2010، وخرج من الدور الأوّل.

– قبل جولة واحدة عن نهاية التصفيات، ما زالت الموزمبيق تتنافس للتأهّل لِكأس أمم إفريقيا 2024. حيث تشغل المركز الثاني، خلف الرائد السنيغالي (تأهّل)، وقبل البنين صاحبة المركز الثالث، ورواندا مُتذيّلة الترتيب والمُقصاة.

– لم يسبق لِهذا الفريق أن خاض مباراة رسمية مع “الخضر”.

– لعبت الموزمبيق مرّتَين فقط مع الجزائر في مواجهتَين ودّيتَين: خسرت بِالجزائر (1-4) في 1986، وفازت بِميدانها (1-0) عام 1996.

– يُدرّب منتخب الموزمبيق التقني المحلّي شيكينيو كوندي (57 سنة)، منذ خريف 2021.

– تتموقع الموزمبيق في الرّتبة الـ 117 عالميا، في آخر تصنيف لـ “الفيفا”.

4- بوتسوانا:

– لم يتذوّق منتخب بوتسوانا (جنوب القارّة السّمراء) حلاوة خوض كأس العالم.

– شاركت مرّة واحدة في كأس إفريقيا، وذلك في طبعة 2012 بِالغابون وغينيا الإستوائية (تنظيم ثنائي)، وخرجت من الدور الأوّل.

– ودّعت مضمار تصفيات “كان” 2024، حيث تشغل الرّتبة الثالثة قبل جولة عن إسدال السّتار. بعد الرّائد غينيا الإستوائية والوصيف التونسي (تأهّلا)، وقبل مُتذّيلة الترتيب ليبيا (أُقصيت بِدورها).

– لعبت مرّتَين فقط مع الجزائر، وكان ذلك في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022. وفاز رجال جمال بلماضي ذهابا (0-1) وإيّابا (0-5).

– يُدرب منتخب “حمار الزّرد” (هذا هو لقبه عند الصّحافة المحلّية) التقني المحلّي موغوموتسي مبوتي (61 سنة)، منذ منتصف عام 2022.

– تشغل المركز الـ 147 عالميا، في آخر تصنيف لـ “الفيفا”.

5- الصومال:

– لم يسبق لِمنتخب الصومال (شرق إفريقيا) أن شارك في كأسَي العالم وإفريقيا، كما لم يسبق له مواجهة “مُحاربي الصّحراء”.

– في تصفيات “كان” 2024، خرجت الصومال من الدور الأوّل الذي يسبق مرحلة المجموعات، بعدما فشلت في تجاوز عقبة منتخب إسواتيني (سوازيلاندا سابقا).

– يُدرّب منتخب “نجوم المحيط” (الهندي) التقني المغربي رشيد لوستيك، منذ صيف 2022.

– تشغل الصومال الرّتبة الـ 199 عالميا، في آخر تصنيف لـ “الفيفا”.