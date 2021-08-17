مُنافسو “الخضر” في محفل الكاميرون تحت المجهر

تعرّف المنتخب الوطني الجزائري مساء الثلاثاء، على مُنافسيه في دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون المُبرمجة ما بين جانفي وفيفري 2022.

وأسفرت القرعة عن وقوع بطل إفريقيا في فوج خامس، يضمّ منتخبات كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الإستوائية.

ونُسلّط في هذا العرض الضّوءَ على مُنافسي أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي، في “كان” الكاميرون 2022.

1- كوت ديفوار: تأهّل منتخب كوت ديفوار إلى محفل الكاميرون بعد تسيّده في التصفيات، فوجا ضمّ إثيوبيا ومدغشقر والنيجر.

وبلغت “الفيلة” نهائيات كأس أمم إفريقيا 25 مرّة، بِاحتساب نسخة الكاميرون 2022. عِلما أن “الكاف” نظّمت 32 طبعة ما بين 1957 و2019. وكان استحقاقا السنيغال 1992 وغينيا الإستوائية 2015 الأفضل لِهذا المنتخب، بعد تمكّنه من نيل اللقب القاري.

ويُدرب منتخب كوت ديفوار التقني الفرنسي باتريس بومال، منذ مارس 2020. فيما يتموقع في المركز العالمي الـ 57 ضمن آخر تصنيف لـ “الفيفا”. بينما يشغل “الخضر” الرّتبة الـ 30 عالميا.

وواجهت كوت ديفوار المنتخب الوطني الجزائري 8 مرّات في نهائيات كأس أمم إفريقيا، ففاز الطرفان بِثلاث مقابلات مناصفة، وتعادلا في مناسبتَين. وكانت المباراة الأخيرة في ربع نهائي “كان” مصر 2019، وحينها تأهّل زملاء القنّاص إسلام سليماني بِواقع ركلات الترجيح (3-4)، بعد انتهاء المباراة في 120 دقيقة بِالتعادل (1-1).

2- سيراليون: بلغ منتخب سيراليون “كان” الكاميرون بعد تموقعه ثانيا، في فوج ضمّ نيجريا (تأهّلت) والبنين واللوزوطو.

وشاركت سيراليون مرّتين فقط في البطولة الإفريقية، نسختَي 1994 و1996، وخرجت في كلتا الطبعتَين من الدور الأوّل.

ويُدرب منتخب “نجوم ليون” التقني المحلي جون كيستر، منذ أوت 2020. فيما يتموقع في المركز الـ 106 عالميا ضمن آخر تصنيف لـ “الفيفا”.

وتقابلت سيراليون مرّة واحدة مع المنتخب الوطني الجزائري في البطولة القارية، وكان ذلك في دور المجموعات لِنسخة جنوب إفريقيا 1996، وحينها فاز “الخضر” بِثنائية نظيفة من توقيع المهاجم علي مصابيح.

3- غينيا الإستوائية: تأهّل منتخب غينيا الإستوائية إلى البطولة الإفريقية، بعد أن شغل المركز الثاني في فوج ضمّ تونس (تأهّلت) وتنزانيا وليبيا.

وسبق لِمنتخب “الرّعد الوطني” المشاركة مرّتين في “الكان”، عامَي 2012 و2015، وخلالهما بلغ الدورَين ربع النهائي ونصف النهائي، على التوالي. مع الإشارة إلى أن هذا البلد نظّم نسخة 2012 مناصفة مع الغابون، واحتضن طبعة 2015 بِمفرده.

ويُدرب منتخب غينيا الإستوائية التقني المحلي خوان ميتشا، منذ أواخر مارس الماضي. فيما يشغل المركز العالمي الـ 132 ضمن آخر تصنيف لـ “الفيفا”.

وإذا كان المنتخب الوطني قد سبق له اللّعب مع غينيا كوناكري وغينيا بيساو في أكثر من مناسبة، فإن “محاربي الصحراء” لم يُواجهوا في تاريخهم فريق غينيا الإستوائية.