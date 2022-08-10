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رياضة

مُنافسو بلوزداد و”الكناري” في رابطة أبطال إفريقيا

علي بهلولي
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مُنافسو بلوزداد و”الكناري” في رابطة أبطال إفريقيا

تعرّف مُمثّلا الكرة الجزائرية، الأربعاء، على مُنافسَيهما، في الدور الأوّل من عمر رابطة أبطال إفريقيا لِكرة القدم.

ومعلوم أن فريقَي شباب بلوزداد وشبيبة القبائل هما مَن سيُمثّلا الكرة الجزائرية، في المسابقة القارّية الأولى للأندية. على اعتبار أن النادي العاصمي حاز لقب البطولة الوطنية للموسم المُنقضي، وحلّ “الكناري” وصيفا.

ويتبارى شباب بلوزداد مع فريق بو رينجرز من سيراليون، بينما تُواجه شبيبة القبائل نادي كازا سبور من السنيغال.

وتُجرى لقاءات الذهاب في الـ 9 والـ 11 من سبتمبر المقبل، وتُقام مواجهات العودة في الـ 16 والـ 18 من الشهر ذاته.

ويستفيد فريقا الشباب والشبيبة من امتياز خوض مباراة العودة بِأرض الوطن.

وفي حال تأهّل مُمثّلَي الكرة الجزائرية للدور الثاني، المُبرمج ما بين الـ 7 والـ 9 من أكتوبر المقبل ذهابا، والـ 14 والـ 16 من الشهر ذاته إيابا. يتبارى شباب بلوزداد مع الفائز من مقابلتَي ديبورتيفو مونغومو من غينيا الإستوائية وجوليبا المالي. وتُواجه شبيبة القبائل الفائز من لقاءَي أسكو الطوغولي ونواديبو الموريتاني.

ويستفيد الشباب والشبيبة أيضا من امتياز خوض مباراة العودة بِالجزائر.

وبعد إسدال ستار الدور الثاني، تُنظّم “الكاف” مرحلة المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

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