مُنافس آخر لِمحليي “الخضر” بدلا من البورندي

عوّض منتخب ليبيريا للاعبين المحليين نظيره البورندي في آخر لحظة، بِخصوص المباراة الودّية أمام الفريق الجزائري لِهذه الفئة.

جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد الجزائري لكرة القدم مساء السبت، الذي فسّر تغيّب منتخب البورندي للاعبين المحليين، بِالصعوبات التي اصطدم بها للقدوم إلى أرض الوطن.

وأضاف بيان هيئة الرئيس شرف الدين عمارة، يقول إن المنتخب المحلي الليبيري يُقيم حاليا معسكرا إعداديا بِتونس، وسيحلّ بِالجزائر لِمواجهة أشبال الناخب الوطني مجيد بوقرة.

وطرأ تغيير على تاريخ المباراة التحضيرية، حيث تُجرى في الـ 17 من جوان الحالي على الساعة التاسعة إلّا الرّبع مساءً، بدلا من الـ 16 من الشهر ذاته.

وسيحتضن الملعب الأولمبي الجديد لِوهران مباراة المنتخب الوطني المحلي ونظيره الليبيري، تدشينا لِهذه المنشأة الكروية العصرية والفخمة.