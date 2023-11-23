مُنافس الجزائر تعرّض لِسيل من الشّتائم لِدفعه إلى الرّحيل

يتعرّض النّاخب الوطني الغيني كابا دياوارا لِضغوط شديدة، من أجل دفعه إلى تقديم الاستقالة.

وتنتظر المدرب كابا دياورا ولاعبيه مباراة أمام الجزائر بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، في جوان المقبل. لِحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال كابا دياورا إنه تعرّض لِسيل من الشّتائم، بعد خوض منتخب غينيا كوناكري لِمقابلتَين في تصفيات المونديال، الجمعة والثلاثاء الماضيتَين.

وفاز رجال المدرب دياوارا بِصعوبة وفي الوقت بدل الضّائع (2-1) على منتخب أوغندا، ثمّ خسروا خارج القواعد (0-1) أمام فريق بوتسوانا.

وشدّد في أحدث ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، على أنه يبذل أقصى المجهودات لِكي يذهب منتخب غينيا كوناكري بعيدا في تصفيات المونديال. وطلب دياورا من الجمهور المحلّي بِالتريّث قليلا، لِأن طريق التصفيات ما زالت طويلة.

وذكرت أحدث تقارير الصّحافة الغينية، أن النّاخب الوطني كابا دياوارا بدأ يشعر فعلا بِأن مُهدّد بِالإقالة، وأن اتحاد الكرة المحلّي لا يعبأ بِاقتراب موعد نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار.

ويُشرف كابا دياوارا (47 سنة) على تدريب منتخب بلاده غينا كوناكري، منذ أكتوبر 2021. وفي نهائيات كأس أمم إفريقيا التي احتضنتها الكاميرون بداية من جانفي 2022، سجّل لاعبوه فوزا وتعادلا وهزيمة، قبل التعرّض للإقصاء في ثمن النّهائي أمام غامبيا.

ومنذ أن استهلّ وظيفته مدربا لِمنتخب غينيا كوناكري، اكتفى كابا دياور بِحصد 7 انتصارات، وتسجيل 4 تعادلات، ومُنِيَ بـ 9 هزائم، إحداها ضدّ الجزائر في لقاء ودّي بِوهران خريف 2022.