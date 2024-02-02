مُنافس الجزائر في المونديال يُقصى

خرج منتخب غينيا كوناكري لِكرة القدم سهرة الجمعة، من سباق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وخسرت غينيا كوناكري بِنتيجة (1-3) أمام منتخب الكونغو الديموقراطية، في مباراة تندرج ضمن إطار ربع نهائي البطولة الإفريقية.

واحتضنت مدينة أبيدجان الإيفوارية أطوار هذه المقابلة، تحت إشراف طاقم جزائري، يتكوّن من حكم الساحة مصطفى غربال ومُساعدَيه مقران قوراري وعبّاس زرهوني.

وفي مباراة نصف النّهائي المُبرمجة سهرة الأربعاء المقبل، تلعب الكونغو الديموقراطية مع الفائز من لقاء كوت ديفوار ومالي، المُقرّر تنظيمه مساء هذا السبت.

ويستضيف المنتخب الوطني الجزائري فريق غينيا كوناكري، في فترة ما بين الـ 3 والـ 11 من جوان المقبل، ضمن إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026. عِلما أنّه لُعبت لِحدّ الآن جولتان من أصل عشر مقابلات.